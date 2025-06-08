Пентагон и NASA на фоне ссоры Маска и Трампа попросили Blue Origin и других конкурентов SpaceX ускорить разработку ракет — WP

Их беспокоит угроза Маска отозвать из эксплуатации корабли Dragon.Ведомства обратились как минимум к трём компаниям — Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Их интересовало состояние ракет и то, когда их можно будет использовать в государственных миссиях.Кроме того, с NASA встречались представители Sierra Space, которая разрабатывает космический самолёт Dream Chaser. В компании заявили газете, что готовы сотрудничать с космическим ведомством, чтобы запустить аппарат в 2025 году.Чиновников встревожило заявление Маска о готовности SpaceX прекратить использовать космический корабль Dragon Crew — хоть тот и передумал. Так он ответил на угрозу Трампа лишить Маска госконтрактов.По словам экспертов, опрошенных Newsweek, расторжение госконтрактов с SpaceX грозит проблемами для нацбезопасности США. В частности, NASA придётся обратиться к России, чтобы добираться к Международной космической станции (МКС) и обратно. Blue Origin и Boeing тоже совершают полёты в космос, но у них нет таких же мощностей и количества госконтрактов, как у SpaceX.Источник: WikimediaМаск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным», «супергением», которого нужно «беречь».В конце мая предприниматель «с почестями» оставил должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.#новости #космос