«Технически я киборг, хотя по-прежнему считаю себя обычным парнем»: Fortune поговорило с первым пациентом Neuralink Ноландом Арбо спустя 18 месяцев после имплантации чипа

Он рассказал, как решился на операцию и как изменилась жизнь после неё.Фото Ноланда АрбоВ январе 2024 года Neuralink сообщила, что провела операцию по вживлению нейрочипа Telepathy первому пациенту. Им стал Ноланд Арбо, парализованный в результате несчастного случая во время дайвинга.Операция прошла успешно. В первый же день использования устройства Арбо побил мировой рекорд 2017 года по скорости и точности управления курсором с помощью интерфейса мозг-компьютер, смог играть в онлайн-шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции.В разговоре с Fortune Арбо рассказал, что за последние 18 месяцев смог «восстановить большую часть своей самостоятельности», утраченной из-за инвалидности.[До операции] я не спал всю ночь и спал весь день, потому что мне не хотелось никого беспокоить, рушить планы или чему-то мешать. У меня просто не было цели. Я плыл по течению, ожидая, пока что-то произойдёт.[Сейчас] я чувствую, что у меня снова есть потенциал. Наверное, он у меня всегда был, но теперь я ищу способ реализовать его осмысленно. Это совсем другое.Ноланд АрбоО том, что Neuralink ищет добровольцев для клинических испытания, Арбо узнал в конце 2023 года от друга, который сотрудничал со SpaceX. Заявку на участие подал в тот же день: «Ни на секунду не сомневался, что это сработает».Ответ пришёл на следующий день. Специалисты Неврологического института Барроу провели с Арбо собеседование, а примерно через месяц он отправился в ближайшую больницу на обследование. Ещё через три месяца узнал, что станет первым пациентом.Несмотря на риски, связанные с участием в клинических испытаниях, решение далось ему «легко». Близкие его поддержали.Я подумал, что даже если это не сработает, даже если что-то пойдёт совсем не так, то это поможет кому-то в будущем. И, хорошо это или плохо, люди чему-то научатся и продвинут эту технологию. Ноланд АрбоСейчас Арбо использует имплант около десяти часов в день. С его помощью он управляет компьютером, играет и учится. Он записался на курсы в колледже Аризоны, где проходит подготовку для получения степени по нейробиологии.Кроме этого, Арбо планирует зарабатывать на живых выступлениях. После того как он решил раскрыть свою личность в качестве первого пациента Neuralink, его начали приглашать на подкасты и брать интервью. «Я изначально хотел делиться этим с людьми, потому что считаю это грандиозным событием», — признаётся он.Арбо подчеркивает, что Neuralink не просила подписывать соглашения о неразглашении и никогда не диктовала, что можно и нельзя говорить публично. Иногда он добровольно решал не говорить о некоторых вещах: например, о том, что в первые недели после операции часть нитей импланта начала выходить из мозга, что приводило к потере данных.Позже проблему устранили, а компания сама сообщила об этом в блоге. По словам Арбо, рассказывать об инциденте «было бы крайне опрометчиво» с его стороны — это могло подорвать доверие к продукту.Это [критика технологии] не то, чего я хочу. Мне нравится эта штука. Мне нравится то, что делает Neuralink. Мне нравится всё это, и я этим очень горжусьНоланд АрбоНа вопрос, считает ли он себя «киборгом», Арбо ответил: «Технически я киборг, потому что меня улучшила “машина”. Хотя я всё ещё считаю себя обычным парнем… Но с этим интересно играть».Полина ЛааксоБудущее28 апрПарализованный пациент с нейрочипом Neuralink «заговорил» своим голосом благодаря технологиям синтеза речи и голосового клонирования Это уже третий пациент компании-разработчика нейроинтерфейсов. Neuralink провела уже как минимум три успешные операции по вживлению мозговых имплантов парализованным людям. Компания также открыла запись на клинические испытания для пациентов из Канады, Великобритании и ОАЭ. А к 2031-му планирует вживлять по 20 тысяч чипов ежегодно.В сентябре 2024 года Neuralink начала искать добровольцев для тестов импланта для незрячих (первую операцию намерены провести в 2025 году).В июне 2025 года компания показала, как пациент с помощью нейрочипа управляет роботизированной рукой от робота Optimus. По словам главы Neuralink Илона Маска, с развитием технологии люди смогут «перенестись в робота» и управлять им «силой мысли».#новости #neuralink