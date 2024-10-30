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Полина Лааксо
Карьера

«Доводы руководства не отражают реальность»: сотрудники Amazon раскритиковали требование ходить в офис все пять рабочих дней

Правила заработают с 2025 года.

  • Глава облачного подразделения Amazon Мэтт Гарман предлагал противникам офиса присмотреться к другим компаниям. Однако сотрудникам позиция не понравилась. По их мнению, не удалёнка подрывает культуру Amazon, а вот такое отношение к работникам. Свыше 500 человек направили руководителю письмо с просьбой пересмотреть политику, пишет Insider.
  • Высшее руководство заявляло, что возвращение в офис повысит продуктивность и креативность, а также упростит общение. Но аргументами стали не цифры, а абстрактные «Мы верим» и «Я чувствую». Это противоречит принципам Amazon, которая все важные решения принимает только на основе данных.
  • «Либо вам не хватило данных, которые подтверждают вашу позицию, либо вы проигнорировали те, что её опровергают», — говорится в письме. Потому что реальность, по словам его авторов, другая. В пандемию ничто не мешало сотрудникам сохранять эффективность, генерировать идеи и общаться из разных регионов с разными часовыми поясами.
  • Работники не понимают, как компания с принципом «Всегда стремись быть лучшим работодателем» может забыть о том, что некоторым группам проще работать из дома — это сотрудники с ограниченными возможностями, психическими расстройствами и детьми. У специалистов, которые получили рабочую визу, вообще нет выбора: если не подчинятся — лишатся визы.
Источник фото: Amazon
Источник фото: Amazon
  • Amazon не единственная компания, которая выступает за работу из офиса. В Tesla удалёнка запрещена. Илон Маск называл её «привилегией», которой нет у многих специалистов. При этом именно благодаря последним «"ноутбучная" каста, живущая в стране грёз», может работать из дома.
  • Отказ от работы в офисах критиковал бывший глава Google Эрик Шмидт. Он заявлял, что стартапы «выигрывают», потому что в отличие от больших корпораций «пашут как проклятые», вместо того чтобы бороться за возможность уходить домой пораньше и в принципе работать из дома.
  • Глава Nothing говорил, что «высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи». А гендиректор Bolt — что работа из локаций вроде Бали приравнивается к отпуску, а платят не за это.

#новости #amazon

22
4 комментария
Axel

Если работа выполнена качественно и в срок, какая н@хрен разница где сотрудник, на Бали или в офисе?

3
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Archer Archer

Да это буквально кансер всего айти. Есть какие-то уникальные мысли, что в продукте нужно работать исключительно в офисе. При этом как обычно часть команды всё равно разбросана по другим странам и сидит на удалёнке.

1
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Укладчик стекловаты

М.б. коммуникация и контроль в офисе проще чем на удалёнке?

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Alex Melnikoff

И правда, работа в отпуске должна быть бесплатной

2
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