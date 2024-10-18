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Полина Лааксо
Офис

Глава облачного подразделения Amazon предложил противникам офиса поискать другую работу

С января 2025 года сотрудники должны ходить в него все пять рабочих дней в неделю.

  • «Если среди нас есть те, кому трудно или не хочется работать в таких условиях, это нормально. В мире есть и другие компании», — заключил гендиректор Amazon Web Services Мэтт Гарман на встрече с сотрудниками. Его слова приводит Reuters.
  • «Мы ничего не достигли, работая в офисе по три дня в неделю из пяти рабочих. Не поработали вместе, не смогли поучиться друг у друга», — отметил он и добавил, что, по его наблюдениям, девять работников из десяти рады переменам. И он тоже.
  • По данным издания же, многих сотрудников расстроила новая политика. Им придётся снова тратить время на дорогу. При этом преимущества работы из офиса неочевидны — «независимых» доказательств нет.
Мэтт Гарман. Источник фото: CNBC
Мэтт Гарман. Источник фото: CNBC
  • В феврале 2023 года глава Amazon Энди Джэсси сообщил, что с мая почти все сотрудники должны будут находиться в штаб-квартирах как минимум три дня в неделю: чтобы найти «новые возможности для инноваций и наладить связи в коллективе».
  • Тысячи сотрудников Amazon присоединились к каналу в Slack, чтобы обсудить дальнейшие действия. Одним из шагов стала подготовка петиции, которую за три недели подписало около 30 тысяч человек.
  • Работники напомнили, что в 2022 году компания сама проводила внутренний опрос про удалёнку. Тогда 56% сотрудников сказали, что «идеальный» сценарий — всегда работать из дома, а в офис приезжать «максимум» раз в месяц. 30% были согласны на один-два дня в офлайне и лишь 14% хотели бы присутствовать в офисе более двух дней. 93% писали, что дома «сосредоточены» как в офисе или даже «лучше».
  • В сентябре 2024 года Джэсси заявил, что с 2025 года ходить в офис придётся пять рабочих дней в неделю. Некоторые смогут работать удалённо на постоянной основе, но только в качестве исключения. Возможность переходить на удалёнку в кризисных ситуациях остаётся.

#новости #amazon

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21 комментарий
Arch3rv3rs3

Вполне справедливо. Говорю это и как руководитель, и как человек, который 10 лет провел в найме. Не нравятся условия - надо искать что-то другое. Давайте шахтеров и врачей тоже на удаленку переведем. Ночью стало плохо, привезли на скорой - врач вас по скайпу посмотрит. Ок. Опять каста ITшников выше других. Да, я сам тоже ITшник.

3
2
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С А

Ок, платите за аренду помещения, электричество, обслуживание офиса. Руководитель, который не умеет управлять офлайн, так же не сможет управлять онлайн.

4
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Jeronimo

Ну врачи и так есть на удаленке Яндекс.Здоровье к примеру. А для чего сравнивать профессии где нужно присутствие с теми, где оно не является необходимым фактором?

2
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تقي

Руководитель с таким уровнем соображалки - горе в семье.

1
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Тим

Скорее нужен баланс. Когда все на удалёнке теряется ощущение командной работы, жизни компании, общения друг с другом за кофе, этот такой приятный рабочий вайб. Так что оптимально удалёнка с парой дней офиса - в начале и в конце недели допустим.

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Golohod

Как можно сравнивать чисто оффлайн профессии и айти? Для работы шахтеров и врачей удаленно нет никаких условий.

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Тим

Скоро и в РФ эту тенденцию воспримут. Удаленщики - приготовиться на выход в офис или на выход совсем 😉👋

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