Meta* закрыла наём ИИ-специалистов, но всё равно «схантила» исследователя из Apple — Bloomberg

Он будет заниматься инфраструктурой для ИИ.Фрэнк Чу помогал управлять работой крупных языковых моделей на облачных серверах Apple, курировал обучение моделей и участвовал в разработке поисковых функций для Siri и развлекательных сервисов, пишет Bloomberg.По данным издания, это как минимум шестой специалист, которого Meta* переманила из Apple. Чу — один из «значимых», так как он был в том числе заместителем Бенуа Дюпена, руководителя, отвечающего за инфраструктуру ИИ в Apple.Он будет работать в новом отделе MSL Infra, который сосредоточится на обеспечении инфраструктуры для развития ИИ.WSJ писало, что Meta* приостановила наём ИИ-специалистов на фоне реструктуризации ИИ-подразделения. Но Bloomberg сообщает, что есть исключения — для «критически важных для бизнеса должностей».Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании.В начале июля 2025 года Meta* наняла главу ИИ-подразделения Apple Жомин Пана, предложив «десятки миллионов долларов» в год.Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.Лабораторию Meta* по созданию «суперинтеллекта» возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.