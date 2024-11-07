Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке — из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы

Торговая площадка обещала сообщить о начале торгов отдельно.Изначально Мосбиржа не назвала причины решения. В 10:30 мск сослалась на ошибку в системе.Торги на срочном и валютном рынке, а также на рынке драгоценных металлов уже начались и проходят «в штатном режиме».Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск, сообщила Мосбиржа. Источник фото: РБК#новости #мосбиржа
Трамп позвонил, сказал закройте нахер эту шарагу
он уже начал помогать или пока прогревает?
Отмечают победу до сих пор?
с победой!
Сколько дней Путин с 1999 у власти? Он за эти года за что-то отвечает вообще? В США 5 президентов сменилось...
Он не при делах. Крайнюю в этой теме назначили госпожу Нарибуллину.