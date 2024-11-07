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Полина Лааксо
Инвестиции

Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке — из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы

Торговая площадка обещала сообщить о начале торгов отдельно.

  • Изначально Мосбиржа не назвала причины решения. В 10:30 мск сослалась на ошибку в системе.
  • Торги на срочном и валютном рынке, а также на рынке драгоценных металлов уже начались и проходят «в штатном режиме».

Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск, сообщила Мосбиржа.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

#новости #мосбиржа

1818
33
58 комментариев
debil
44
1
1
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Gedevan

Трамп позвонил, сказал закройте нахер эту шарагу

23
10
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Спорное утверждение

он уже начал помогать или пока прогревает?

5
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Igor

Отмечают победу до сих пор?

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Леонид Цветков

с победой!

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Стартапер-пессимист

Сколько дней Путин с 1999 у власти? Он за эти года за что-то отвечает вообще? В США 5 президентов сменилось...

8
1
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Иван Петров

Он не при делах. Крайнюю в этой теме назначили госпожу Нарибуллину.

17
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