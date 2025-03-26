ЦБ запустит проект оценки акций в «звёздах» при помощи рейтинговых агентств

Регулятор рассчитывает, что наличие рейтинга станет обязательным для компаний, не раскрывающих информацию из-за санкций. Это будет аналог Morningstar — рейтингового агентства, которое оценивает фонды взаимных инвестиций, рассказала РБК Екатерина Абашева, директор департамента корпоративных отношений ЦБ.Пилотный проект оценки акций российских эмитентов планируют запустить летом 2025 года. Полноценно он должен заработать в 2026-м. По идее ЦБ, рейтинговые агентства будут давать независимую оценку справедливой стоимости эмитента, и «в идеале рыночная цена должна со временем сходиться с экспертной оценкой».Определять эту справедливую стоимость будут на основе как финансовых, так и нефинансовых показателей, а сама оценка будет выражена в количестве «звёзд», присваиваемых акциям, и сопровождаться расширенной аналитикой.Один эмитент сможет получить несколько оценок от разных рейтинговых агентств. Если оценки будут кардинально отличаться и давать «противоречивые сигналы» инвесторам, это станет поводом для ЦБ «подумать над минимальными требованиями» для аналитиков — к их методологиям и информации, которую они используют. Но это станет ясно после тестирования рейтингов.Благодаря такому инструменту в России инвесторы получат «прозрачный и профессиональный ориентир, на основе которого смогут принимать инвестиционные решения», считает Абашева.Компании идею восприняли положительно, некоторые захотели участвовать в пилотном проекте. ЦБ рассчитывает, что наличие рейтинга станет обязательным для «определённого рода компаний», в первую очередь — для тех, кто не раскрывает информацию из-за рисков санкций. #новости #цб