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Евгения Евсеева
Инвестиции

ЦБ запустит проект оценки акций в «звёздах» при помощи рейтинговых агентств

Регулятор рассчитывает, что наличие рейтинга станет обязательным для компаний, не раскрывающих информацию из-за санкций.

  • Это будет аналог Morningstar — рейтингового агентства, которое оценивает фонды взаимных инвестиций, рассказала РБК Екатерина Абашева, директор департамента корпоративных отношений ЦБ.
  • Пилотный проект оценки акций российских эмитентов планируют запустить летом 2025 года. Полноценно он должен заработать в 2026-м. По идее ЦБ, рейтинговые агентства будут давать независимую оценку справедливой стоимости эмитента, и «в идеале рыночная цена должна со временем сходиться с экспертной оценкой».
  • Определять эту справедливую стоимость будут на основе как финансовых, так и нефинансовых показателей, а сама оценка будет выражена в количестве «звёзд», присваиваемых акциям, и сопровождаться расширенной аналитикой.
  • Один эмитент сможет получить несколько оценок от разных рейтинговых агентств. Если оценки будут кардинально отличаться и давать «противоречивые сигналы» инвесторам, это станет поводом для ЦБ «подумать над минимальными требованиями» для аналитиков — к их методологиям и информации, которую они используют. Но это станет ясно после тестирования рейтингов.
  • Благодаря такому инструменту в России инвесторы получат «прозрачный и профессиональный ориентир, на основе которого смогут принимать инвестиционные решения», считает Абашева.
  • Компании идею восприняли положительно, некоторые захотели участвовать в пилотном проекте. ЦБ рассчитывает, что наличие рейтинга станет обязательным для «определённого рода компаний», в первую очередь — для тех, кто не раскрывает информацию из-за рисков санкций.

#новости #цб

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