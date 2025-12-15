Объединённая компания Wildberries & Russ объявила о покупке сети магазинов косметики «Рив Гош»

В начале октября она получила в залог 100% акций основного юрлица ритейлера. Фото ТАССООО «РВБ» (юрлицо Wildberries & Russ) стало владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», сообщили РБК в компании. «Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», — говорится в заявлении. Однако её детали стороны пока не раскрыли.Присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» «расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории “Красота” для покупателей в регионах и странах присутствия», отметили в маркетплейсе. В августе 2025 года «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Рив Гош» хотят продать. Главным претендентом называли структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. «Севергрупп» — основной владелец торговой сети «Лента», которая в конце 2024 года выкупила сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги».В сентябре собеседники «Ъ» рассказали, что приобрести косметическую сеть может Wildberries & Russ и договорённость якобы уже есть.В начале октября «Интерфакс» сообщило, что Wildberries & Russ получила в залог 100% акций ООО «Аромалюкс» — операционной компании «Рив Гош».#новости #wildberries #ривгош