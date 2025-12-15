Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

Объединённая компания Wildberries & Russ объявила о покупке сети магазинов косметики «Рив Гош»

В начале октября она получила в залог 100% акций основного юрлица ритейлера.

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • ООО «РВБ» (юрлицо Wildberries & Russ) стало владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», сообщили РБК в компании.
  • «Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», — говорится в заявлении. Однако её детали стороны пока не раскрыли.
  • Присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» «расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории “Красота” для покупателей в регионах и странах присутствия», отметили в маркетплейсе.
  • В августе 2025 года «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Рив Гош» хотят продать. Главным претендентом называли структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. «Севергрупп» — основной владелец торговой сети «Лента», которая в конце 2024 года выкупила сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги».
  • В сентябре собеседники «Ъ» рассказали, что приобрести косметическую сеть может Wildberries & Russ и договорённость якобы уже есть.
  • В начале октября «Интерфакс» сообщило, что Wildberries & Russ получила в залог 100% акций ООО «Аромалюкс» — операционной компании «Рив Гош».

#новости #wildberries #ривгош

