Paramount Skydance купит Warner Bros Discovery за $110 млрд — Reuters

Стороны должны получить одобрение регуляторов.Источник фото: BloombergО том, что Paramount и Warner Bros Discovery (WBD) заключили сделку на $110 млрд, пишет Reuters со ссылкой на аудиозапись с корпоративного собрания в WBD. На запрос агентства компании пока не ответили.Покупка позволит Paramount укрепить свои позиции на рынке стримингов (у неё Paramount+, а у WBD — HBO Max) и «побороться» с лидером в лице Netflix. А ещё откроет доступ к «портфелю интеллектуальной собственности» продавца, куда входят франшизы «Матрица» и «Фантастические твари».Источники Reuters ожидают, что европейский антимонопольный регулятор беспрепятственно согласует сделку, а требования к отделению части активов, скорее всего, будут «несущественными».Претензии могут возникнуть у американского регулятора. Ранее генпрокурор Калифорнии Роб Бонта предупреждал, что штат уже изучает сделку и будет предельно строг в оценках. Законодатели опасаются, что соглашение ударит по конкуренции и приведёт к росту цен для потребителей. В киноиндустрии боятся сокращений — и кадров, и кинотеатральных релизов.Если сделка сорвётся из-за регуляторов (что возможно), Paramount выплатит WBD $7 млрд вместо ранее озвученных $5,8 млрд.На фоне новостей акции Paramount Skydance растут более чем на 19% и на 23:22 мск торгуются по цене $13,36 за штуку. Бумаги WBD теряют 2,1% и стоят по $28,2.5 декабря 2025 года о покупке WBD объявил Netflix. Сделку тогда планировали закрыть в третьем квартале 2026 года, после того как Discovery Global выделят из WBD в отдельную публичную компанию.В том же месяце Paramount заявила, что готова купить всю группу WBD за $108 млрд. Предложение направили акционерам в обход совета директоров, но получили отказ.В январе 2026-го Paramount подала иск к WBD, чтобы затормозить сделку с Netflix. Последний пересмотрел своё же предложение и согласился оплатить сделку полностью деньгами, хотя до этого собирался покрыть часть суммы акциями.В середине февраля Paramount заявила, что готова заплатить за активы около $111 млрд, и выразила готовность выплатить $2,8 млрд компенсации за расторжение сделки с Netflix. Директора WBD назвали новое предложение более выгодным и дали Netflix четыре дня на очередной пересмотр своего, но стриминг сказал, что платить больше не готов.#новости