Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Инвестиции

Google запланировала инвестировать до $40 млрд в Anthropic

Из них $10 млрд сразу, остальное — при достижении целей.

Источник: realty.economictimes.indiatimes.com
  • Google инвестирует $10 млрд в Anthropic сразу при оценке ИИ-стартапа в $350 млрд, пишет Bloomberg. Это оценка компании в ходе раунда в феврале 2026 года до инвестиций (после — $380 млрд).
  • Компания инвестирует ещё $30 млрд, если Anthropic достигнет «целевых показателей», и поддержит значительное расширение вычислительных мощностей, пишет агентство.
  • Anthropic — крупный клиент Google в закупке чипов и облачных сервисов, отмечает издание. Google Cloud предоставит компании вычислительные мощности на 5 ГВт в течение пяти лет.
  • В апреле 2026 года CNBC сообщило, что Amazon инвестирует в ИИ-разработчика $5 млрд, а в будущем может вложить ещё до $20 млрд. Объём финансирования будет зависеть от достижения «определённых коммерческих целей». В рамках соглашения Anthropic обязалась в течение десяти лет потратить $100 млрд на вычислительные мощности AWS.
  • При этом стартап получает предложения инвесторов при оценке вдвое выше — $800 млрд, говорили источники. А на вторичном рынке акций оценка Anthropic в конце апреля 2026-го достигла $1 трлн.
  • Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди продуктов стартапа — модели Claude Opus 4.7 и закрытая Claude Mythos, инструмент Claude Design для создания визуальных материалов и другие.

#новости #anthropic

6
2
1
1
20 комментариев