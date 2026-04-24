Google запланировала инвестировать до $40 млрд в Anthropic

Из них $10 млрд сразу, остальное — при достижении целей.Источник: realty.economictimes.indiatimes.comGoogle инвестирует $10 млрд в Anthropic сразу при оценке ИИ-стартапа в $350 млрд, пишет Bloomberg. Это оценка компании в ходе раунда в феврале 2026 года до инвестиций (после — $380 млрд).Компания инвестирует ещё $30 млрд, если Anthropic достигнет «целевых показателей», и поддержит значительное расширение вычислительных мощностей, пишет агентство.Anthropic — крупный клиент Google в закупке чипов и облачных сервисов, отмечает издание. Google Cloud предоставит компании вычислительные мощности на 5 ГВт в течение пяти лет.В апреле 2026 года CNBC сообщило, что Amazon инвестирует в ИИ-разработчика $5 млрд, а в будущем может вложить ещё до $20 млрд. Объём финансирования будет зависеть от достижения «определённых коммерческих целей». В рамках соглашения Anthropic обязалась в течение десяти лет потратить $100 млрд на вычислительные мощности AWS.При этом стартап получает предложения инвесторов при оценке вдвое выше — $800 млрд, говорили источники. А на вторичном рынке акций оценка Anthropic в конце апреля 2026-го достигла $1 трлн.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди продуктов стартапа — модели Claude Opus 4.7 и закрытая Claude Mythos, инструмент Claude Design для создания визуальных материалов и другие.#новости #anthropic