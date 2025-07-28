РКН призвал «доверять только официальной информации» в ответ на слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа 2025 года

Если регулятор примет решение — «общественность» узнает об этом «оперативно».И через официальные каналы коммуникации, напомнили в Роскомнадзоре (РКН).О том, что WhatsApp* якобы собираются заблокировать 1 августа 2025-го, сообщила 27 июля журналистка Анастасия Кашеварова. По её словам, ограничения хотели ввести ещё 1 июля, «но что-то пошло не так, бюрократия, не потренировались хорошенько, а может, всё вместе». Источник данных она не раскрывала.Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отказался комментировать слухи и назвал их «сомнительными вбросами несостоятельных источников» и «нелепыми вбросами выходного дня». Источник фото: Business Standard30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией». 24 июня закон о разработке такого подписал Владимир Путин. 15 июля нацмессенджером назначили Max от VK.Через два дня Путин поручил проработать допограничения на использование программ из «недружественных» стран — до 1 сентября. В поручении фигурировала фраза «коммуникационные сервисы». The Bell отмечало: формально это не про мессенджеры, но формулировка «достаточно широкая, чтобы допустить любую трактовку».Полина ЛааксоСервисы19 июляБлокировка WhatsApp* в России: что говорят о возможном запрете сервиса и какие на то причины Официального решения о блокировке мессенджера нет. Но источники некоторых СМИ на «99%» уверены: это лишь вопрос времени.*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости