Апелляционный суд в США признал часть введённых Трампом пошлин в отношении других стран незаконными

Но пока они продолжают действовать.Суд вынес решение большинством голосов, пишет CNBC: «за» были семеро, «против» — четверо. Вступление в силу решения отложили до 14 октября 2025 года, чтобы дать время администрации президента США Дональда Трампа на оспаривание в Верховном суде.Трамп отметил в Truth Social, что пока все пошлины остаются в силе. По его словам, отмена тарифов обернётся «катастрофой» для страны.Решение суда касается пошлин, некоторые из которых Трамп ввёл в начале своего второго срока, — в том числе в отношении Китая, Канады и Мексики, — а также «взаимных» тарифов, уточняет NYT. Чтобы их ввести, он опирался на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).По мнению суда, которое приводит Reuters, закон предоставляет президенту «значительные полномочия» для реагирования на чрезвычайные ситуации, но они явно не включают введение пошлин. Обычно IEEPA используют для введения санкций или заморозки активов, отмечает агентство.В феврале 2025 года Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. В апреле— на импорт из 185 стран и территорий. Ставки зависели от государства. Сперва части торговых партнёров дали три месяца на заключение с США взаимовыгодных соглашений, затем срок продлили до августа.С некоторыми странами США заключили соглашения. Например, страна договорилась с Китаем о взаимном снижении пошлин до 10 ноября 2025 года. Торговую сделку заключили с ЕС.#новости #сша