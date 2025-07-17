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Евгения Евсеева
Деньги

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 стран

Им разошлют письма с уведомлениями.

  • Пошлины введут на импорт товаров из порядка 150 некрупных стран, которые мало торгуют с США, заявил Трамп. Какие это страны — не указано. Ставка пока не определена — она составит примерно 10-15%. Об этом пишет Bloomberg.
  • Этим странам направят уведомление о повышении пошлин — с выбранной ставкой. Тарифы вступят в силу с 1 августа 2025 года.
  • Если страны предложат «выгодные условия», с ними могут заключить отдельные соглашения.
Источник: Raúl Nájera / Unsplash
Источник: Raúl Nájera / Unsplash
  • В феврале 2025 года Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. В апреле— на импорт из 185 стран и территорий. Ставки зависели от государства.
  • Сперва части торговых партнёров дали три месяца на заключение с США взаимовыгодных соглашений. Срок истекал 9 июля 2025-го, но Трамп заранее продлил его до 1 августа. Уже 7 июля уведомил 14 стран о введении с 1 августа пошлин на импортируемые у них товары по ставкам от 25% до 40%. А 12 июля — о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики.

#новости

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