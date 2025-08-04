Google подшутила над Apple за так и не выполненное обещание улучшить Siri и предложила владельцам iPhone «просто сменить смартфон» в предрелизной рекламе своего Pixel 10

Презентация новых устройств из линейки Pixel состоится 20 августа 2025 года.Apple рекламировала «персонализированную Siri» ещё в июне 2024 года, а потом на телевидении и презентации iPhone 16 в сентябре. При этом демоверсию «умных» функций голосового помощника не показала до сих пор, хоть и продвигала их как «флагманские» для своей ИИ-системы Apple Intelligence.Диктор в рекламе Google подтрунивает над владельцами Apple под композицию "The Next Episode" рэперов Dr. Dre, Snoop Dogg, Kurupt и Nate Dogg. А в описании к ролику говорится: «Будьте требовательнее к смартфонам».Если вы покупаете смартфон из-за функции, которую выпустят «скоро», но потом это «скоро» растягивается на год, вы, конечно, можете пересмотреть значение слова «скоро»... Но ещё... вы можете просто... сменить смартфон. диктор в рекламе Google Pixel 10Источник: YouTubeApple представила Apple Intelligence в июне 2024 года. Её акции тогда выросли более чем на 5%, побив дневной рекорд, а СМИ рассуждали, что поддержка ИИ-функций только на более новых устройствах поднимет их продажи.Релиз функций не раз откладывали то из-за регуляторов, то из-за ошибок, так что первые вышли только в октябре 2024-го. В марте 2025 года Bloomberg узнало, что Apple выпустит «по-настоящему модернизированную» Siri не раньше 2027 года.По словам сотрудников компании, с которыми пообщалось The Information, среди причин задержек и проблем с разработкой новой Siri — «плохое руководство», слишком «расслабленная» атмосфера, отсутствие амбиций и готовности «идти на риск».В марте к Apple подали иск за «ложную рекламу» функций, а сама компания, по данным источников, отказалась от анонсов новых функций до их выхода. В июне группа акционеров подала иск к Apple из-за обмана о сроках выхода новой функциональности.Уже в августе обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал со ссылкой на старшего вице-президента по разработке ПО Крейга Федериги, что релиз «поумневшей» Siri сдвинулся из-за проблем с внедрением гибридной системы, которая понимала бы команды и старого типа, и нового.Полина ЛааксоМаркетинг9 маяGoogle подшутила над Apple из-за слухов, что iPhone 17 Air будет похож на Google Pixel На рендерах, основанных на утечках, камеры будущей новинки Apple, как и у Pixel, размещены в горизонтальном блоке. #новости #apple #искусственныйинтеллект