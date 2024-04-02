YouTube показал ИИ-сервисы для генерации музыки — один имитирует стиль реальных музыкантов, другому можно напеть

Нейросети разрабатывает Google DeepMind, а тестируют сервисы в рамках проекта Music AI Incubator — в нём состоят авторы-исполнители и продюсеры.