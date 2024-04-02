Более 200 музыкантов и певцов призвали не разрабатывать ИИ-технологии, которые подрывают ценность человеческого труда Статьи редакции
И лишают авторов справедливой платы за работу.
- Открытое письмо опубликовала НКО Artist Rights Alliance, защищающая права музыкантов, поэтов-песенников и исполнителей. Внимание на него обратили Axios и TechCrunch.
- Под обращением подписалось более 200 представителей музыкальной индустрии: Джон Бон Джови (Bon Jovi — vc.ru), Pearl Jam, Стиви Уандер, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Мак Демарко, Кэти Перри, Ники Минаж, Сэм Смит, Билли Айлиш и Finneas, Джей Балвин, Камила Кабейо, Билли Портер, Q-Tip, T-Rex, Шерил Кроу, Mumford & Sons, Миранда Ламберт, Дэн Смит (Bastille), Райан Теддер (OneRepublic), Луис Фонси, прекратившая деятельность R.E.M. и другие.
- Авторы письма признают: технология обладает «огромным потенциалом», может служить источником вдохновения и помогать в создании «нового музыкального опыта». Однако некоторые участники рынка используют нейросети для «саботажа» и «подрыва репутации» исполнителей, авторов и правообладателей.
- «Безответственное» использование ИИ угрожает «конфиденциальности, индивидуальности артистов, их музыке и заработку», говорится в письме. В качестве примера авторы приводят ситуации, когда компании обучают алгоритмы на музыке артистов без их разрешения. Существование таких инструментов уже сказывается на объёме гонораров, которые получают авторы, а в будущем последних могут и вовсе заменить алгоритмами.
- Авторы письма призвали технологические компании, разработчиков и цифровые музыкальные сервисы «пообещать не разрабатывать и не использовать генеративные технологии, которые ущемляют и заменяют артистов-людей».
- Исполнительный директор Artist Rights Alliance Йен Якобсен объяснил Axios, что речь не о необходимости ужесточить регулирование на законодательном уровне. Музыкальная отрасль просит технологическую о сотрудничестве — чтобы исключить безответственные практики, сохранить качество музыки и рабочие места.
- В марте 2023 года более 1100 лидеров технологических фирм, инженеров и исследователей подписали открытое письмо, в котором попросили ИИ-лаборатории «срочно и как минимум на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4».
- Сооснователь Microsoft Билл Гейтс тогда отметил, что это вряд ли решит «сложности, стоящие перед всей индустрией». Позже против чрезмерного регулирования ИИ выступили и руководители Renault, Siemens, Heineken, Airbus, Ubisoft и других компаний.
- Что касается сферы искусства, то в апреле того же года Universal Music попросила Apple, Spotify и другие стриминги удалять музыку, созданную ИИ. А в августе FT со ссылкой на источники рассказала, что Google и Universal Music обсуждают возможность лицензировать голоса певцов и мелодии, чтобы энтузиасты могли использовать их для генерации новых песен с помощью ИИ.
- В сентябре группа писателей подала иск против OpenAI, поскольку та якобы использовала их книги для обучения своих языковых моделей. Среди истцов: Джордж Р. Р. Мартин («Песнь льда и огня»), Майкл Коннелли (серия о детективе Гарри Босхе), Джонатан Франзен («Поправки», «Свобода») и другие.
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Когда я в детстве читал про искусственный интеллект и роботов, то думал, что роботы будут чистить снег, а человек — заниматься творчеством. Но реальная картина мира оказалась суровее — люди убирают снег, а ИИ занимается творчеством.
пиздить чужой дизайн или музыку, это не креатив и не творчество
А когда роботы начнут чистить снег - мы пойдём работать на онлифанс 🤭😂🤣
(Не очень смешно есличесно… 😒🤖)
Реальность Скайнет пишет симфонию, кожаный мешок убирает снег.😑😑😑😑😑
Ну это ладно. Вот когда ИИ будет за тебя получать зарплату и кушать - вот тогда надо задуматься.
До чего дошел прогресс
Труд физический исчез
Да и умственный заменит
Механический процесс
Позабыты хлопоты
Останoвлен бег
Вкалывают роботы
А не человек
До чего дошел прогресс
Было времени в обрез
А теперь гуляй по свету
Хочешь, с песней, хочешь, без!
Раньше люди бастовали против индустриализации, но у них не получилось остановить прогресс и у этих не получится
Как петь под фанеру, так они за, а как только догнали что фанера может петь вместо них, так сразу сфинктеры напрягли
Прогресс уже не остановить
ИИ, в текущей действительности, это не особо прогресс
Мне кажется, когда использование генеративных технологий станет обыденностью и можно будет самому себе генерить раз в неделю новый альбом Битлов и десять книжек Достоевского, созданное живыми людьми наоборот станет чем-то более востребованным и эксклюзивным. Как фабричная одежда и костюмы на пошив, условно, или обувь ручной работы. И стоить будет соответственно.
Но пока меня как потребителя, конечно, развитие генеративных нейронок будоражит.
У Достоевского красота творчества не в искусном слоге или каких-то обыденных ценностях, смысл в передаче индивидуального опыта, картины мира самого автора. Возьмите Братьев Карамазовых, разве таких персонажей сможет выдумать ИИ? Эстрадные исполнители беспокоятся из-за того, что 90% их творчества это типовой мусор, который может создать ИИ, и лишь 10% это уникальный продукт, новация в жанре. Смысл покупать альбом или идти на концерт ради 1—2 хитов?
Поддержу. Хайпа на тему "Король и шут исполняют песни руки вверх" ну или там когда Гитлер "поёт" песни Шамана - этого хватило на один вечер. Та же участь постигнет сгенерированное порно.
Помните про Луддитов? История повторяется. Тогда люди восстали и ломали станки и машины, потом машины начали использовать как инструмент, а сегодня люди против ИИ.
О, прям с языка снял
Есть нюанс. Машины использовали одни, а с голоду дохли другие. Вся эта британская индустриальная революция обернулась 150-летней нищетой масс.
Не стоит бояться влияния искусственного интеллекта. Хотя некоторые профессии могут исчезнуть, другие станут более востребованными. Я считаю, что важно принимать изменения открыто и готовиться к ним. Умение учиться и пробовать себя в различных областях необходимо, так как все может измениться, и вы можете заниматься чем-то, о чем даже не задумывались ранее.
Искусственный интеллект не заменит творческий потенциал человека. Хотя ИИ может помочь в выполнении определенных задач и создании новых идей, уникальность человеческого творчества останется неповторимой. Возможности человеческого воображения, эмоционального восприятия и интуиции не могут быть полностью воспроизведены машинами. Творчество остается одним из уникальных аспектов человеческого мышления, который не поддается полной автоматизации или замене искусственным интеллектом.
Тот же промпт для генеративной нейронки нормально составить — тоже умение. Своего рода программирование. Даже чтобы нормальный скрипт на питоне попросить ChatGPT написать — нужно хотя бы понимать, что спрашиваешь, что хочешь получить и что тебе выдали.
Это написано джпт?
На общем фоне отупления населения, кто оценит и как оплатит творчество спорящих сторон?
Дурачки какие-то.
Прогресс не остановить, даже я это понимаю.
Масс-маркет и консьюмеризм — новая реальность.
пластмассовый мир победил.
А я абсолютно согласен с ними, тут надо ввести правила как в спорте на допинг, если использовался ИИ в творчестве, то исключение из свиты!
Хорошая заявка на полуфинал. А судьи кто?
из своры. из стаи.
Будущие артисты у метро 😁
Ну, работать и так не очень нравилось. Но в целом нравилось есть.
Что-то мне не нравится тенденция
Что-то мне нравится эта тенденция
Короче, перевожу на нормальный язык: ограничьте массовое использование ИИ, чтобы мы сами через какое-то время использовали его.
Алиса, выключи этот сранный будильник, завари мне кофе и покорми кота. И не забудь пропылесосить полы. А я пока посплю... Алиса, поставь будильник на следующий день
Ники Минаж...Mumford & Sons:
Когда на кону стоят серьезные деньги никакие обращения никаких знаменитостей отменить замещение человека искуственным ителлектом не помогут.
Знаменитости как раз таки и боятся потерять эти серьезные деньги. Также, как боятся петь без фонограммы
Ну а как они хотели, ии будут применяться в тех сферах, где это максимально выгодно.
Те же электрокары, их просто дешевле собирать.
Так и с лозунгом облегчить жизнь человека с помощью ии, это вторично.
Почему люди так боятся ии, если можно просто принять их существование и развиваться самостоятельно
Идиоты могут пытаться остановить прогресс, умные стараются его оседлать.
А вообще не переживайте, пока ИИ делает всю грязную работу, человек сможет развивать!
Кожаные мешки, посторонитесь
придётся вам пойти на завод, музыканты
Раньше художники были против фотоаппаратов, теперь вот
Музыканты подписали и их можно понять, но джина уже не загонишь обратно в бутылку. Всё равно будет генерация во всё больших количествах. Я это говорю потому что воочию видел: полный концертный зал, на сцене немолодой бородатый мужчина в очках, похожий на геолога надрывным голосом то ли поёт, то ли ревёт вечные строки
"Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог..."
Просто нужно больше ограничений в пользовании вводить или какие-то маркеры, чтобы было понятно где чьё
И 500 миллионов складских рабочих против роботов. И 700 миллионов сборщиков фруктов. Продолжать можно долго.
T-Rex? Марк Болан же умер в 70х
Написали и отсосали! Прогресс не остановить! Есть у нас знакомый то ли поэт, то ли эссеист, то ли писатель несостоявшийся, короче работает курьером. Писал какие то дебильные стихи
Перевертыши, ранее работал на Яндекс и Деливери за 200-300 руб, я наставил его на путь истинный, стал в нашей сфере зарабатывать больше в разы(у нас доставка по Москве в пределах мкад стоит от 700 руб), сразу жопа поднялась, типа это не моя работа, я хочу работать поэтом, писателем, писать аналитические статьи. Я просто заржал- Яша! Из анал ты сможешь делать, но не писать аналитические статьи, ибо такие статьи писать не каждому дано! Ты не можешь проанализировать, почему Живешь в говне(а у него в каждом втором стихе ругает Америку), у тебя всегда Сша виноваты, о каком анализе идет речь?!
Я
Его правда не разочаровал по поводу ми и чат гпт, чтобы его инфаркт не схватил, но потихоньку готовлю почту, что скоро останешься без работы