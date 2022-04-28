60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Медиа
Рая Хачатрян

22 млн пользователей в день и потенциальные 18,9 млрд рублей выручки в год: что получит VK после покупки «Дзена» Статьи редакции

История роста и статистика сервиса.

404 просмотров

28 апреля «Яндекс» договорился продать VK «Новости» и «Дзен». Сумма и условия сделки пока неизвестны, стороны должны получить одобрение от регуляторов, в том числе и от ФАС.

Как говорили источники РБК, сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон». «Дзен» тоже не вписывается в планы «Яндекса»: она хочет быть технологичной компанией, а платформа развивается больше в сторону соцсетей.

Что это за сервис

  • «Яндекс» запустил «Дзен» в июне 2015 года — в тестовом режиме всего для 5% пользователей мобильного «Яндекс. Браузера» на Android.
  • Его называли сервисом персональных рекомендаций: по словам компании, пользователи могли через него находить интересный им контент СМИ.
  • В мае 2017 года «Яндекс» разрешил изданиям, брендам, блогерам и другим желающим создать свой канал или издание в «Дзене» и публиковать в нём свои материалы.
  • В 2022 году на платформе можно читать чужие посты, создавать свои, выкладывать видео, редактировать его во встроенном видеоредакторе и переписываться.
  • Контент можно монетизировать. В 2021 году компания выплатила авторам больше 2 млрд рублей, а также продюсировала блогеров платформы.

Как менялось количество пользователей

  • В сентябре 2017 года аудитория «Дзена» составила 8 млн человек.
  • К лету 2018 года ежедневная аудитория выросла до 13 млн пользователей. Осенью она упала до 8,7 млн, но месячная аудитория достигла 35 млн пользователей.
  • К концу 2019 года дневная аудитория вернулась на уровень 13,3 млн пользователей, а месячная выросла до 60,4 млн.
  • По итогам 2020 года платформой ежедневно пользовались 20 млн человек, 2021 года — 22 млн человек. Число активных блогеров в 2020 году достигло 45 тысяч, в следующем — 50 тысяч.
  • В компании заявляли, что «Дзен» входит в пятёрку соцсетей в России по количеству дневной аудитории, уступая только YouTube, VK, TikTok и Instagram*.

Как менялись финансовые показатели

  • Платформа зарабатывает за счёт рекламы, говорили в компании. В сентябре 2017 года выручка «Дзена», по данным «Ведомостей», составила 200 млн рублей. В год она могла принести «Яндексу» около 1,8-2,4 млрд рублей, оценивали аналитики.
  • В середине 2018 года «Яндекс» оценил прогнозируемую годовую выручку в 4 млрд рублей.
  • После этого компания не раскрывала публично выручку сервиса, только публиковала годовой Run rate revenue на основе каждого квартала. Это плановая выручка сервиса: показатель, позволяющий определить, сколько компания выручит к концу года, если продолжит двигаться такими же темпами, как и на момент измерения показателя.
  • В 2019 году плановая выручка составила 8,8 млрд рублей. В 2020 году достигла 13,1 млрд рублей. А по итогам четвёртого квартала 2021 года — 18,9 млрд рублей, пишет РБК.

Много ли это

  • Предполагаемая выручка «Дзена» в 2021 году — это около 5,3% от общей выручки «Яндекса» в 356,2 млрд рублей.
  • Это 15% от общей выручки VK в 125,8 млрд рублей. В 2021 году «ВКонтакте» ей принесла 27,9 млрд рублей, «Одноклассники» — неизвестно.
  • Если регуляторы одобрят сделку, то VK получит сервис с ежедневной аудиторией в 22 млн. Дневная аудитория «ВКонтакте» на конец 2021 года — 47 млн. У «Одноклассников» нет данных по дневной, но месячная достигает 30 млн.
  • Если сделка состоится, под контролем VK будут крупнейшие в стране соцсети и площадка для публикации текстового контента.

*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией.

#яндекс #яндексдзен #vk

60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
1 комментарий
Султанов Андрей

У меня самый важный вопрос - он останется ДЗЕНом, или вк засунет его в пульс мейл?
Что думаете?🤔

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Финансы
Рая Хачатрян
Долю Тинькова в TCS Group купит компания Владимира Потанина, владельца «Норникеля» Статьи редакции

В начале апреля компания купила контроль в «Росбанке».

Крипто
MetaLamp
Блокчейн 2022: перспективы, возможности и проблемы внедрения технологии

Первой страной, где биткоин официально получил статус платежного средства стал Сальвадор. Есть прогнозы, что до конца 2022 года еще несколько государств признают криптовалюты. Предположительно, это будут Бразилия, Аргентина, Кения, Ливан, Филиппины. В США компании, которые предлагают сделки с цифровыми активами, в настоящее время работают в серой…

Маркетинг
Яндекс Реклама
Умная реклама: как алгоритмы научились собирать объявления для каждого пользователя

Онлайн реклама должна быть полезным инструментом, помогающим людям найти релевантные предложения и сделать правильный выбор. Сегодня технологии позволяют подбирать содержание и внешний вид рекламных объявлений индивидуально для каждого пользователя.

Маркетинг
Galina Kashichkina
Кейс GigAnt: CRM и процессы для масштабирования проекта в HR-Tech

Команда Интроверта расскажет о том, как с помощью автоматизации процессов в amoCRM удалось сократить процесс вывода кандидата на подработку в 2 раза, а конверсию в квалификацию лида увеличить на 25%, подключив все каналы обращений в CRM 🤘

Первичный процесс привлечения временных исполнителей
CloudMTS
Что делать компаниям, которые уже внедрили SAP-системы

Разбираемся, как в изменившихся условиях обеспечить надёжность и безопасность данных.

Точка
«Панк-банк»: как продажа диджитал-открыток помогла собрать 1,2 млн рублей на благотворительность

Руководитель имиджевых проектов в Точке Софья Масленникова — об особенностях запуска благотворительной акции и о том, каких ошибок можно было избежать.

Личный опыт
Иван Замятин
Для меня объективная метрика — это «деньги в кассе». Ошибки при проверке гипотез на личном опыте

В этой статье поделюсь своим опытом и ошибками при запуске продуктов, а также примером проверки гипотезы в боевом режиме.

Маркетинг
eLama.ru
Почему старт маркировки интернет-рекламы нужно отложить — мнение eLama

Уже через четыре месяца в России вступит в силу закон, по которому вся реклама в рунете будет проходить через единую систему учета. В сервисе eLama, через который запускает рекламу более 35 000 агентств и представителей среднего и малого бизнеса, уверены, что вступление закона в силу необходимо отложить. Почему — рассказывает операционный…

Ozon
Ozon проведёт форум для предпринимателей

И расскажет о готовых решениях, которые могут помочь бизнесу вырасти при резких изменениях рынка.

Устойчивые города: Москва
Ученые создали всепогодные солнечные батареи

Разработка принадлежит российским специалистам.

фото: НИТУ "МИСиС"
Тинькофф
Стипендия Тинькофф: возможность не думать о подработках во время учебы

Рассказываем, почему первые годы обучения в вузе так важны будущему ИТ-специалисту для карьерного роста

Медиа
Крестьянский лолипоп
«Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции

Сумма сделки неизвестна.

Больше статей
null