22 млн пользователей в день и потенциальные 18,9 млрд рублей выручки в год: что получит VK после покупки «Дзена» Статьи редакции
История роста и статистика сервиса.
28 апреля «Яндекс» договорился продать VK «Новости» и «Дзен». Сумма и условия сделки пока неизвестны, стороны должны получить одобрение от регуляторов, в том числе и от ФАС.
Как говорили источники РБК, сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон». «Дзен» тоже не вписывается в планы «Яндекса»: она хочет быть технологичной компанией, а платформа развивается больше в сторону соцсетей.
Что это за сервис
- «Яндекс» запустил «Дзен» в июне 2015 года — в тестовом режиме всего для 5% пользователей мобильного «Яндекс. Браузера» на Android.
- Его называли сервисом персональных рекомендаций: по словам компании, пользователи могли через него находить интересный им контент СМИ.
- В мае 2017 года «Яндекс» разрешил изданиям, брендам, блогерам и другим желающим создать свой канал или издание в «Дзене» и публиковать в нём свои материалы.
- В 2022 году на платформе можно читать чужие посты, создавать свои, выкладывать видео, редактировать его во встроенном видеоредакторе и переписываться.
- Контент можно монетизировать. В 2021 году компания выплатила авторам больше 2 млрд рублей, а также продюсировала блогеров платформы.
Как менялось количество пользователей
- В сентябре 2017 года аудитория «Дзена» составила 8 млн человек.
- К лету 2018 года ежедневная аудитория выросла до 13 млн пользователей. Осенью она упала до 8,7 млн, но месячная аудитория достигла 35 млн пользователей.
- К концу 2019 года дневная аудитория вернулась на уровень 13,3 млн пользователей, а месячная выросла до 60,4 млн.
- По итогам 2020 года платформой ежедневно пользовались 20 млн человек, 2021 года — 22 млн человек. Число активных блогеров в 2020 году достигло 45 тысяч, в следующем — 50 тысяч.
- В компании заявляли, что «Дзен» входит в пятёрку соцсетей в России по количеству дневной аудитории, уступая только YouTube, VK, TikTok и Instagram*.
Как менялись финансовые показатели
- Платформа зарабатывает за счёт рекламы, говорили в компании. В сентябре 2017 года выручка «Дзена», по данным «Ведомостей», составила 200 млн рублей. В год она могла принести «Яндексу» около 1,8-2,4 млрд рублей, оценивали аналитики.
- В середине 2018 года «Яндекс» оценил прогнозируемую годовую выручку в 4 млрд рублей.
- После этого компания не раскрывала публично выручку сервиса, только публиковала годовой Run rate revenue на основе каждого квартала. Это плановая выручка сервиса: показатель, позволяющий определить, сколько компания выручит к концу года, если продолжит двигаться такими же темпами, как и на момент измерения показателя.
- В 2019 году плановая выручка составила 8,8 млрд рублей. В 2020 году достигла 13,1 млрд рублей. А по итогам четвёртого квартала 2021 года — 18,9 млрд рублей, пишет РБК.
Много ли это
- Предполагаемая выручка «Дзена» в 2021 году — это около 5,3% от общей выручки «Яндекса» в 356,2 млрд рублей.
- Это 15% от общей выручки VK в 125,8 млрд рублей. В 2021 году «ВКонтакте» ей принесла 27,9 млрд рублей, «Одноклассники» — неизвестно.
- Если регуляторы одобрят сделку, то VK получит сервис с ежедневной аудиторией в 22 млн. Дневная аудитория «ВКонтакте» на конец 2021 года — 47 млн. У «Одноклассников» нет данных по дневной, но месячная достигает 30 млн.
- Если сделка состоится, под контролем VK будут крупнейшие в стране соцсети и площадка для публикации текстового контента.
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