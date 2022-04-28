Почему старт маркировки интернет-рекламы нужно отложить — мнение eLama

Уже через четыре месяца в России вступит в силу закон, по которому вся реклама в рунете будет проходить через единую систему учета. В сервисе eLama, через который запускает рекламу более 35 000 агентств и представителей среднего и малого бизнеса, уверены, что вступление закона в силу необходимо отложить. Почему — рассказывает операционный…