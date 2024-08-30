Трамп подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния США — в теории деньги могут вложить в покупку активов TikTok

Запустить его хотят в течение года.Цель — «укрепить финансовую устойчивость, снизить налоговое бремя для американских семей и малого бизнеса, обеспечить экономическую безопасность для будущих поколений и показать экономическое и стратегическое лидерство США на мировом уровне».Конкретики о том, откуда возьмут первые деньги, на какие задачи их направят и как в принципе будет работать фонд, пока что нет. В Минфине США должны разработать стратегию в течение 90 дней.По словам Axios, создание такой структуры потребует одобрения от Конгресса. В частности из-за дефицита бюджета США, который, как пишет Reuters, осложнил бы финансирование. Последний раз американский бюджет был профицитным в 2001 году.Во время предвыборной кампании ныне президент США Дональд Трамп предлагал создать фонд, который мог бы поддерживать в том числе развитие инфраструктуры, производства, медицинских исследований. Профинансировать его могли бы за счёт пошлин — помимо прочего.Теперь администрация не исключает, что деньги могут пойти и на выкуп американского бизнеса TikTok. 20 января 2025 года Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok в стране и выдвинул соответствующее предложение. Среди возможных покупателей — Oracle.Некоторые участники крипторынка допустили, что фонд будет инвестировать в биткоин. Но гарантий нет, отмечает Decrypt. С вечера 3 февраля 2025 года BTC отыгрывает просадку до $92,8 тысячи, вызванную новостями о пошлинах США против Канады, Мексики и Китая. На 11:20 мск торгуется на отметке $98,3 тысячи.Трамп. Источник фото: NBC NewsСуверенные фонды благосостояния, как правило, есть у стран с большими международными резервами или у тех, кто выручает деньги от продажи нефти и других сырьевых товаров, поясняет Bloomberg. Запасы инвестируют в ценные бумаги, технологии, инфраструктуру и не только.В мире таких фондов — больше 90. Одни из крупнейших — у Норвегии ($1,8 трлн), Китая ($1,3 трлн) и столицы ОАЭ Абу-Даби ($1,1 трлн). Осенью 2024 года, ещё до вступления в должность, Трамп говорил, что объём американского суверенного фонда должен достигать $2 трлн.#новости #трамп
Не исключено, но гарантий нет.
Отличный эвфемизм к "а хуй его знает".
Конкретики о том, откуда возьмут первые деньги, на какие задачи их направят и как в принципе будет работать фонд, пока что нетПока только идея
Предлагаю американский фнб вложить в облигации РФ
Жалкое подобие нашего православного ФНБ.
Странно, что у них такого резерва нет
Видали мы по полям это благосостояние.
По каким полям?