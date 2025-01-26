От Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok

По словам опрошенных CNBC аналитиков, в сделку наверняка захотят войти инвесторы китайской ByteDance — например, BlackRock, Coatue и General Atlantic. Хедж-фонды и венчур — «от Tiger Global до Fidelity Investments» — тоже вряд ли останутся в стороне.
В итоге выкупит его мисье Усманов.
Он бы и рад выкупить, да санкции...
У западного режима своих олигархов хватает.
Мне интересно другое: кто смотрит Тик-Ток? По-моему, 90%+ видео там - это кривлянья школьников, дурацкие шуточки и мемы, поверх которых наложен искусственный смех и видео с дурацкими измененными голосами.
ИМХО, в списке соцсетей по полезности Тик-Ток занимает предпоследнее место. Хуже него только Росграм.
Тик Ток подбирает материалы в соответствии с уровнем интеллекта смотрящего.
нормально подбирает - надо время какое то чтобы обучилась
ее же выпилить и хотели за алгоритмы, хорошо подсаживает
видать тикток всех приветствует одинаково. я разок тоже написал про кривляющихся детей оттуда, так мне сразу начали задвигать про очешуенные рекомендации, которые про тебя, старого педофила, всё всё знают