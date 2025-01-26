От Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok

Маск критиковал санкции против TikTok, так как они идут вразрез с конституционной поправкой о свободе слова. Да и в TikTok считали, что он «потенциально полезный посредник», поскольку вхож в круги президента. По данным собеседников Bloomberg, кандидатуру Маска рассматривало даже правительство Китая: якобы контроль могли бы передать X. Но в компании комментировать слухи отказались.