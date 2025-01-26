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Полина Лааксо
Деньги

От Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok

Чтобы сервис смог работать в США без ограничений.

Илон Маск и Дональд Трамп. Источник фото: Reuters
Илон Маск и Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

20 января 2025 года только вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok в стране и выдвинул предложение: пусть американский инвестор выкупит бизнес TikTok в США и продаст 50% правительству.

Вступивший в силу закон предусматривал возможность отложить ограничения, покажи TikTok свою готовность найти покупателя на актив, но этого не случилось. Возникает вопрос: есть ли у Трампа «полномочия остановить исполнение закона», который поддержал Верховный суд США.

Но инвесткомпания General Atlantic, вложившаяся в материнскую структуру видеосервиса ByteDance, убеждена: продажа состоится.

Претендент №1: Илон Маск

Илон Маск не только руководитель автомобилестроительной Tesla, директор аэрокосмической SpaceX, сооснователь технологической Neuralink, учредитель ИИ-стартапа xAI и владелец соцсети Х.

Он также возглавит Департамент эффективности правительства США (DOGE — как мемкоин) и на конец января 2025 года считается самым богатым человеком в мире. В «индексе миллиардеров» Bloomberg он занимает первое место — с состоянием в $434 млрд.

Маск критиковал санкции против TikTok, так как они идут вразрез с конституционной поправкой о свободе слова. Да и в TikTok считали, что он «потенциально полезный посредник», поскольку вхож в круги президента. По данным собеседников Bloomberg, кандидатуру Маска рассматривало даже правительство Китая: якобы контроль могли бы передать X. Но в компании комментировать слухи отказались.

Идея может не понравиться как антимонопольным регуляторам, так и общественности, подмечает CNBC. Маска не раз критиковали за то, что превратил свою соцсеть в «политическую песочницу».

Артур Томилко
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Фото The New York Times

Претендент №2: Ларри Эллисон

Сооснователь Oracle Эллисон — давний сторонник Трампа, который 21 января 2025 года рассказал о запуске частной компании Stargate для развития ИИ-инфраструктуры в стране. Доли в ней как раз у Oracle, OpenAI, SoftBank и MGX.

На одном из пресс-брифингов Трамп признался, что был бы рад, если бы американскую часть TikTok выкупили либо Маск, либо Эллисон. А последний поддержал его идею передать половину актива властям США.

СМИ напоминают, что Oracle напрямую заинтересована в «спасении» TikTok на территории страны, так как хранит и обрабатывает данные американских пользователей в своём облаке. Если лишится такого крупного клиента — пострадают выручка и прибыль, о чём компания заранее предупреждала инвесторов.

Бизнес TikTok в США уже хотели продать Oracle и торговой Walmart — в 2020 году, во время прошлого президентского срока Трампа. Но когда на его место пришёл Джо Байден и ограничивать платформу не стали, ByteDance отказалась от сделки. А сам Эллисон вложился в покупку Х Маском.

Евгения Евсеева
Соцсети
Дональд Трамп решил «спасти» Tiktok, передав его Oracle — СМИ

Соцсеть хотели продать Oracle и Walmart ещё в 2020 году.

Дональд Трамп решил «спасти» Tiktok, передав его Oracle — СМИ

Претендент №3: MrBeast

Блогер и предприниматель Джеймс Дональдсон — он же MrBeast — указывал на интерес к покупке платформы и утверждал, что вёл переговоры с «миллиардерами». Обсуждения подтвердил и его представитель: диалог с возможными бенефициарами идёт, но конкретных соглашений пока нет.

У MrBeast 350 млн подписчиков на YouTube и больше 100 млн в TikTok. Его личное состояние оценивают в $1 млрд.

Претендент №4: Project Liberty

Некоммерческая организация по созданию децентрализованной экосистемы соцсетей предложила дать $20 млрд наличными за американский бизнес TikTok.

Без алгоритмов рекомендаций бизнес оценивают в $40-50 млрд. С ними актив мог бы стоить и $100-200 млрд, но ByteDance вряд ли согласится.

Project Liberty основал Фрэнк МакКорт — «магнат недвижимости» и владелец французского футбольного клуба «Олимпик Марсель». К предложению НКО о покупке также причастен канадский инвестор Кевин О'Лири.

Претендент №5: инвесткомпании

По словам опрошенных CNBC аналитиков, в сделку наверняка захотят войти инвесторы китайской ByteDance — например, BlackRock, Coatue и General Atlantic. Хедж-фонды и венчур — «от Tiger Global до Fidelity Investments» — тоже вряд ли останутся в стороне.

60% ByteDance принадлежит международными институциональным инвесторам. Остальные 40% распределены между основателями (20%) и сотрудниками (20%).

#tiktok #bytedance #новости

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34 комментария
МС ПолитВата

В итоге выкупит его мисье Усманов.

10
1
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Посланник Обамы

Он бы и рад выкупить, да санкции...

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евгений евгеньев

У западного режима своих олигархов хватает.

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Посланник Обамы

Мне интересно другое: кто смотрит Тик-Ток? По-моему, 90%+ видео там - это кривлянья школьников, дурацкие шуточки и мемы, поверх которых наложен искусственный смех и видео с дурацкими измененными голосами.
ИМХО, в списке соцсетей по полезности Тик-Ток занимает предпоследнее место. Хуже него только Росграм.

1
1
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Big Lebovvski (Владислав)

Тик Ток подбирает материалы в соответствии с уровнем интеллекта смотрящего.

19
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Вадим Чиняев

нормально подбирает - надо время какое то чтобы обучилась
ее же выпилить и хотели за алгоритмы, хорошо подсаживает

1
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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

видать тикток всех приветствует одинаково. я разок тоже написал про кривляющихся детей оттуда, так мне сразу начали задвигать про очешуенные рекомендации, которые про тебя, старого педофила, всё всё знают

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