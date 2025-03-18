Акции китайской BYD выросли на 6% после презентации платформы для зарядки электромобилей «почти такой же быстрой, как на АЗС»

С начала 2025 года акции выросли на 50%.Источник фото: UnsplashАкции китайского автомобильного концерна BYD 18 марта 2025 года на утренней сессии на бирже в Гонконге выросли на 6%, до 408 гонконгских долларов за штуку. Бумаги достигли 52-недельного максимума, пишет CNBC.На Шэньчжэньской бирже акции компании утром выросли на 2%, до 357 юаней за штуку.CNBC связывает рост котировок BYD с презентацией новой зарядной платформы Super e-Platform мощностью до 1000 кВт. В компании утверждают, что система позволит заряжать электрокары почти так же быстро, как заправлять автомобили с бензиновым двигателем. Например, пятиминутная зарядка даст запас хода в более 400 км.#новости #byd