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Карина Пардаева
Деньги

Акции китайской BYD выросли на 6% после презентации платформы для зарядки электромобилей «почти такой же быстрой, как на АЗС»

С начала 2025 года акции выросли на 50%.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Акции китайского автомобильного концерна BYD 18 марта 2025 года на утренней сессии на бирже в Гонконге выросли на 6%, до 408 гонконгских долларов за штуку. Бумаги достигли 52-недельного максимума, пишет CNBC.
  • На Шэньчжэньской бирже акции компании утром выросли на 2%, до 357 юаней за штуку.
  • CNBC связывает рост котировок BYD с презентацией новой зарядной платформы Super e-Platform мощностью до 1000 кВт. В компании утверждают, что система позволит заряжать электрокары почти так же быстро, как заправлять автомобили с бензиновым двигателем. Например, пятиминутная зарядка даст запас хода в более 400 км.

#новости #byd

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