Администрация Трампа поручила Минобороны США и NASA «собрать детали» о многомиллиардных госконтрактах со SpaceX — Reuters

Американский президент обещал провести проверки после публичной перепалки с главой аэрокосмической компании Илоном Маском. О поручении сообщили четыре осведомлённых источника Reuters. Цель — «политическая амуниция»: с готовыми данными на руках ведомства смогут «быстро отреагировать», если Дональд Трамп решит «пойти против Маска и его бизнеса».Планирует ли Белый дом аннулировать договоры на сумму около $22 млрд — неизвестно. Агентству там сказали только о том, что всегда строго проверяют заявки и соглашения. Но на вопросы о контрактах именно с Маском не ответили.Маск и Трамп. Источник фото: AP NewsМаск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным» и «супергением», которого нужно «беречь».В конце мая 2025 года предприниматель «с почестями» оставил должность «специального госслужащего» в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал его бюджетный законопроект. По мнению Маска, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.7 июня The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон и NASA на фоне ссоры Маска и Трампа попросили Blue Origin и других конкурентов SpaceX ускорить разработку ракет. 11 июня Маск написал в Х, что сожалеет о некоторых своих публикациях о Трампе.#новости