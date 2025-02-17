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Полина Лааксо
Мнения

Маск заявил в Х, что его забавляют оскорбления в его адрес — некоторые в ответ назвали его «героем» и поставили в один ряд с Иисусом

Другие поспешили «позабавить» его ещё и обвинили в пропаганде и разжигании ненависти.

Илон Маск, его сын  X Æ A-Xii и президент США Дональд Трамп. Источник: CNN
Илон Маск, его сын  X Æ A-Xii и президент США Дональд Трамп. Источник: CNN
  • «Меня не перестают забавлять бесконечные оскорбления, которые я получаю на своей же платформе», — сообщил глава Tesla и SpaceX, основатель xAI и соучредитель Neuralink Илон Маск. Он выкупил соцсеть в конце октября 2024 года — когда та называлась Twitter.
  • В комментариях некоторые назвали предпринимателя «героем», который борется с цензурой и раскрывает коррупционные схемы, и поблагодарили за «защиту первой конституционной поправки». Последняя гарантирует свободу слова — именно благодаря этому у недовольных и есть возможность ругать Маска, отметила часть подписчиков.
  • Один из них заключил: «Революционеры играют в опасную игру, но навсегда остаются в истории». И то же самое, по его словам, ждёт Маска. Он сравнил предпринимателя с Давидом, который одолел Голиафа, и поставил его в один ряд с 35 президентом США Джоном Кеннеди, общественным деятелем Мартином Лютером Кингом и Иисусом.
  • Другие написали, что Маск использует X, чтобы распространять дезинформацию и пропаганду, а также разжигать ненависть. Вот для чего он защищает «свободу слова», считают они.

#илонмаск #x #новости

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31 комментарий
Кирилл Макеев

Нам нужно больше статей "Маск пёрнул - ему пёрнули в ответ"

6
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Полина Лааксо
Автор

ни слова больше!

11
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1
1
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Иван Зуев

Надеюсь он не собирается в Израиль, а то мало ли

3
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Len

А так то Маск думал, что на его платформе его только хвалить будут?)

2
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Adv Ratings

Как минимум хотел бы)

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Параллельный горизонт

А что там про базу на Марсе слышно, а то в новостях только про то как маск очередной овнотокен на орбиту запускает...?

1
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Артур Маслов

щас, гиперлуп доделает и сразу на марс полетит.

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