Маск заявил в Х, что его забавляют оскорбления в его адрес — некоторые в ответ назвали его «героем» и поставили в один ряд с Иисусом

Другие поспешили «позабавить» его ещё и обвинили в пропаганде и разжигании ненависти.Илон Маск, его сын X Æ A-Xii и президент США Дональд Трамп. Источник: CNN«Меня не перестают забавлять бесконечные оскорбления, которые я получаю на своей же платформе», — сообщил глава Tesla и SpaceX, основатель xAI и соучредитель Neuralink Илон Маск. Он выкупил соцсеть в конце октября 2024 года — когда та называлась Twitter.В комментариях некоторые назвали предпринимателя «героем», который борется с цензурой и раскрывает коррупционные схемы, и поблагодарили за «защиту первой конституционной поправки». Последняя гарантирует свободу слова — именно благодаря этому у недовольных и есть возможность ругать Маска, отметила часть подписчиков.Один из них заключил: «Революционеры играют в опасную игру, но навсегда остаются в истории». И то же самое, по его словам, ждёт Маска. Он сравнил предпринимателя с Давидом, который одолел Голиафа, и поставил его в один ряд с 35 президентом США Джоном Кеннеди, общественным деятелем Мартином Лютером Кингом и Иисусом.Другие написали, что Маск использует X, чтобы распространять дезинформацию и пропаганду, а также разжигать ненависть. Вот для чего он защищает «свободу слова», считают они.В рамках развития соцсети Х Маска критиковали за радикальные изменения: после прихода он уволил половину штата и большую часть подрядчиков (не обошлось без увольнений за публичную критику), запретил удалёнку, отказался от названия Twitter и птички в логотипе. Своей непредсказуемостью и более лояльной модерацией он отпугнул многих рекламодателей, в том числе крупных.Сотрудники SpaceX, по данным СМИ, указывали, что презрение Маска к бюрократии приводит к пренебрежению безопасностью, а конкуренты — что он пытается установить монополию в отрасли. К Tesla возникали вопросы из-за конфиденциальности данных, некорректной рекламы системы автопилота и его безопасности, сокращений и не только.Внимание привлекает и поведение предпринимателя в соцсетях и офлайне. Маск то провоцирует волатильность на крипторынке и показывает жесты, похожие на фашистские, то открыто критикует профсоюзы, высмеивает политиков и приравнивает бюджетные расходы США к «мошенничеству».#илонмаск #x #новости
Нам нужно больше статей "Маск пёрнул - ему пёрнули в ответ"
ни слова больше!
Надеюсь он не собирается в Израиль, а то мало ли
А так то Маск думал, что на его платформе его только хвалить будут?)
Как минимум хотел бы)
А что там про базу на Марсе слышно, а то в новостях только про то как маск очередной овнотокен на орбиту запускает...?
щас, гиперлуп доделает и сразу на марс полетит.