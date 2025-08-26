Samsung выразила «готовность» к предустановке Max на смартфоны и планшеты в России — источники ТАСС на рынке электроники

Сама южнокорейская компания от комментариев отказалась.По словам одного из собеседников агентства, решить вопрос с предустановкой нацмессенджера «обещают постараться» в том числе и китайские бренды, среди которых Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix. Но «бумаг не дают».Участники рынка электроники полагают, что производители смогут загрузить Max на смартфоны «через обновления» или настроить уведомление с предложением скачать приложение, которое будет появляться при установке российской SIM-карты.22 августа 2025 года «Известия» со ссылкой на неназванных собеседников на ИТ-рынке и в правительстве рассказали, что Apple якобы ведёт переговоры о предустановке RuStore. То же «подтвердили» источники первого зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина. Сама корпорация ничего не комментировала.Источник фото: «РИА Новости»30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ.24 июня закон подписал Владимир Путин. 15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет VK.Глава комитета по информполитике Сергей Боярский уточнял: разработка нацмессенджера призвана «конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных» сервисов, но запретов не предполагает. WhatsApp*, как и Telegram, «могут доживать свой век», просто «теперь при условии безусловного выполнения требований российских законов».21 августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны.Артур ТомилкоСервисы09:21Минцифры рекомендовало крупным компаниям начать интеграцию с мессенджером Max До этого разработчики сервиса добавили возможность подписывать документы через «Госключ». #новости