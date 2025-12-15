«Яндекс Карты» выпустили обновление для более точной навигации во время сбоев GPS

Режим «По шагам» представит маршрут как последовательность «этапов-манёвров», которые можно перелистывать. Источник здесь и ниже: «Яндекс»На каждом этапе в режиме «По шагам» обозначено направление движения, расстояние и ориентир — например, «улица Ленина», объяснили в «Яндекс Картах». Перейти к следующему «шагу» можно по кнопке.Вид карты зафиксируется и не будет постоянно меняться из-за сбоев геопозиционирования. Если сигнал восстановится, сервис сам предложит переключиться на обычный режим навигации.Чтобы уточнить геолокацию пользователя, «Яндекс Карты» теперь используют «все доступные сигналы — от мобильной сети до Wi-Fi и GPS». Если сервис считает данные неточными, он предложит указать местоположение вручную и, как в режиме «По шагам», зафиксирует положение карты. В сентябре 2025 года «Яндекс Карты» разрешили пользователям загружать собственные 3D-модели зданий и начали показывать актуальные сигналы светофоров во всех районах Москвы.В ноябре запустили более детализированные голосовые подсказки по маршрутам в «Картах» и «Навигаторе» и предоставили доступ к чату с ИИ-помощником на базе Alice AI всем пользователям.#новости #яндекскарты