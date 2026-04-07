В Max добавили ленту с рекомендациями каналов

Под названиями будут описания, а сбоку — кнопка, чтобы подписаться.Источник: MaxПапку «Каналы» добавили в верхнее меню раздела «Чаты». Если пользователь подписан более чем на 20 каналов, они покажутся там же — над рекомендациями.По данным самого Max, в начале апреля 2026 года количество публичных и приватных каналов в сервисе достигло 4,7 млн.30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. 24 июня закон подписал Владимир Путин.15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет VK.В октябре Max запустил открытое тестирование каналов для блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков в других соцсетях. В феврале 2026 года сервис добавил возможность создавать приватные каналы.В марте в мессенджере появился раздел «Для бизнеса», через который компании могут получить доступ к созданию каналов и ботов, а также к функциям подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиентов.#новости #max