Полина Лааксо
Сервисы

«Обидно, что уже нет шанса узнать, как бы Мах развивался без принуждения и блокировок. Я бы хотел честной борьбы за пользователя»

Так рассуждает сотрудник нацмессенджера, который поговорил с «Бумагой» на условиях анонимности.

Источник фото: «Ведомости»

Про команду

  • В команде Max работает примерно 500 человек, рассказал собеседник «Бумаги». В ней якобы есть бывшие сотрудники Telegram, но подтверждений этому у издания нет.
  • Зарплаты, «по его ощущениям», ниже рыночных и банковских, но при этом больше, чем в госсекторе и «Яндексе» — «там гораздо чаще недоплачивают».

Про функциональность

  • Интерфейс специально сделали похожим на Telegram, так как «пользователю проще переходить на мессенджер, который выглядит знакомо».
  • Планы по внедрению функций формируют на основе результатов продуктовых исследований и пользовательских ожиданий. «Мах ещё не добирает даже до 100% функционала Telegram. Из-за этого строить план развития просто», — говорит анонимный сотрудник.
  • Комментарии в каналах будут, но сам собеседник полагает, что «относительно их внедрения есть политическое и продуктовое опасение»: «Комментарии — большой жизненный пласт, который нужно отслеживать, мониторить и на который нужно направить силы по безопасности, чтобы там не появлялся опасный контент».
  • Сквозное шифрование и секретные чаты запустить «хотели». А вот разрешат ли рядовым пользователям создавать публичные каналы без ограничений со стороны Max — непонятно. Пока что подать заявку могут только блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, зарегистрированные в реестре РКН. Приватные каналы в поиске не ищутся.

В Мах люди в первую очередь созваниваются и переписываются. Логика такая: «Я теперь не могу позвонить бабуле, потому что она не поставила себе VPN, но бабуля смогла скачать Мах, поэтому я тоже его установлю».

анонимный сотрудник Max в разговоре с «Бумагой»

Про рост аудитории

  • В марте 2026 года пресс-служба Max сообщала, что в сервисе зарегистрировалось 100 млн человек. По словам сотрудника, «регулярно Max используют десятки миллионов, больше 50 млн человек».
  • Решения, которые «заставляют россиян скачивать Max, — это инициативы властей. Команда мессенджера не может на них повлиять и своей задачей считает «переварить пользователей, которые реально пойдут в Мах».

Мне жаль, что рост пользователей не выглядит как органический, и это справедливое обвинение. Обидно, что уже нет шанса узнать, как бы Мах развивался без принуждения и блокировок других мессенджеров. Я бы хотел честной борьбы за пользователя. <...>

Думаю, Мах смог бы стать по-настоящему национальным мессенджером, даже если бы развивался в условиях конкуренции. Большинство пользователей, которые сейчас вынужденно перешли в Мах, всё равно бы его поставили. Было бы так же, как с WhatsApp* и Telegram: у многих людей стоят оба приложения.

анонимный сотрудник Max в разговоре с «Бумагой»

Про претензии к мессенджеру

  • Пользовательские публикации о том, что Max путает видеокружки при отправке, сотрудник назвал «фейком», а посты про хранение фото из личных переписок в открытом доступе — «уткой».
  • От доступов, которые мессенджер получает по умолчанию, можно отказаться в настройках, говорит он. А «отслеживание данных об использовании VPN» — это, по его словам, «гиперболизация».

На стартовых версиях VPN отслеживался. Так пытались исследовать, сколько людей из других стран заходят под российским VPN и потенциально готовы пользоваться мессенджером. Собственно, не так давно Мах стал доступен в других странах — это был долгий процесс согласования.

Ну да, можно отслеживать данные VPN в другую сторону: смотреть, кто из россиян его использует. Но это нам ничего не даст, мне кажется. Допустим, Мах «упорется», соберёт данные, отправит синхронизированно. Но денег на это будет потрачено кошмар сколько. <...> Плюс пользователи могут заметить и негативно воспринять, что Мах собирает такую информацию.

анонимный сотрудник Max в разговоре с «Бумагой»

  • Летом 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Им назначили Max от VK.

  • Параллельно с развитием Max в России начали ограничивать работу WhatsApp* и Telegram.

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

