«Билайн» опроверг информацию о необходимости отключить Telegram на устройствах для корректной работы других сервисов

Об этом сообщили Telegram-каналы.О том, что Telegram «блокируют» и при открытом мессенджере «возможно ограничение работы других сервисов в сети», написал канал «кабачковая икра по акции» со ссылкой якобы на сообщение службы поддержки «Билайна».Согласно приложенному скриншоту, поддержка рекомендовала «отключить Telegram на всех устройствах, подключённых к домашней сети». «И тогда интернет будет работать нормально», — пишет канал.В «Билайне» заявили, что информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов и о «процессе блокировки мессенджера» не соответствует действительности.С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В начале февраля 2026-го источники РБК рассказали, что власти решили начать работу по «замедлению» Telegram. Регулятор лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении мессенджера. В Минцифры говорили об ограничении загрузки «тяжёлых файлов».В марте пользователи вновь стали массово жаловаться на сбои в работе Telegram. Источники РБК утверждали, что российские власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в первых числах апреля 2026 года.Артур ТомилкоТелеграм16 марПользователи в России продолжают жаловаться на проблемы в работе Telegram, а некоторые эксперты говорят о начале блокировки мессенджера Но полностью ограничить использование сервиса через VPN будет «сложно», отмечают специалисты. *WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.