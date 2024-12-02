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Полина Лааксо
Транспорт

Участники российского авторынка допустили рост цен на официально поставляемые автомобили на 1-5% до конца 2024 года — «Ъ»

Причина — падение рубля.

  • В «Автостате» говорят, что автоконцерны будут «осторожны с ценовой политикой», чтобы не потерять продажи к «закрытию года», пишет «Ъ». Поможет также наличие «большого» запаса автомобилей у дилеров и импортёров.
  • Ещё одной «грустной гарантией от резкого повышения цен» будет общая ситуация на рынке: кредиты нужны «каждому второму», а они подорожали, да и банки выдают их «менее охотно», отмечает топ-менеджер автомаркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
  • Цены на автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут вырасти уже на неделе с 2 декабря 2024 года — «пропорционально падению курса рубля», рассказали в «Рольфе» и «Автодоме». То же касается ввезённого по этой схеме транспорта с пробегом.
  • «Основной рывок» роста цен на китайские автомобили придётся на начало 2025 года, полагают в «Авилоне». Юань дорожает, а это влияет на закупочные цены.
Источник фото: «Автокод»
Источник фото: «Автокод»
  • Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть. Аналитики также ссылались на санкции и спекулятивные продажи рубля.
  • Чтобы «снизить волатильность финансовых рынков», ЦБ до конца 2024 года отказался от покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Bloomberg допустило, что «обвал» рубля и инфляция вынудят регулятора повысить ключевую ставку с 21% до 25% годовых.
Полина Лааксо
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Автор: <a href="https://twitter.com/Pablique_S/status/1861800653217005665" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pablique_S</a>

#новости #автомобили

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22
33 комментария
Слегка Придурковатый

Хуйня! Рост цен нам только на пользу. Повышай!

26
2
1
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Eddie II
6
1
1
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Правдаруб блатной

Степашки уже ликуют

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Brno

Боже, мне нужны испытания по-сложнее!

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Имя любимое мое

на пользу если повышают на 14,88%, все остальные повышения — во благо

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Макгаффин

Да чтож такое-то, а
Что же в мире творится такое
Нужно записать обращение к Вадиму Васильичу, чтобы разобрался, почему народу хуже и хуже живется, мож он в курсе

13
1
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Румянцев

Думаешь он в курсе что тут люди живут вообще?)

6
1
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