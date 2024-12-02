Участники российского авторынка допустили рост цен на официально поставляемые автомобили на 1-5% до конца 2024 года — «Ъ»

Причина — падение рубля.В «Автостате» говорят, что автоконцерны будут «осторожны с ценовой политикой», чтобы не потерять продажи к «закрытию года», пишет «Ъ». Поможет также наличие «большого» запаса автомобилей у дилеров и импортёров.Ещё одной «грустной гарантией от резкого повышения цен» будет общая ситуация на рынке: кредиты нужны «каждому второму», а они подорожали, да и банки выдают их «менее охотно», отмечает топ-менеджер автомаркетплейса Fresh Евгений Житнухин.Цены на автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут вырасти уже на неделе с 2 декабря 2024 года — «пропорционально падению курса рубля», рассказали в «Рольфе» и «Автодоме». То же касается ввезённого по этой схеме транспорта с пробегом.«Основной рывок» роста цен на китайские автомобили придётся на начало 2025 года, полагают в «Авилоне». Юань дорожает, а это влияет на закупочные цены.Источник фото: «Автокод»Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть. Аналитики также ссылались на санкции и спекулятивные продажи рубля. Чтобы «снизить волатильность финансовых рынков», ЦБ до конца 2024 года отказался от покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Bloomberg допустило, что «обвал» рубля и инфляция вынудят регулятора повысить ключевую ставку с 21% до 25% годовых.Полина ЛааксоДеньги28 нояб«Не знал, что в эту чёрную пятницу будет такая распродажа на рубль»: реакции пользователей на возросший курс доллара На 28 ноября 2024 года курс от ЦБ вырос почти на три рубля — до 108 рублей.#новости #автомобили
Хуйня! Рост цен нам только на пользу. Повышай!
Степашки уже ликуют
Боже, мне нужны испытания по-сложнее!
на пользу если повышают на 14,88%, все остальные повышения — во благо
Да чтож такое-то, а
Что же в мире творится такое
Нужно записать обращение к Вадиму Васильичу, чтобы разобрался, почему народу хуже и хуже живется, мож он в курсе
Думаешь он в курсе что тут люди живут вообще?)