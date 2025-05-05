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Полина Лааксо
Транспорт

Минцифры: «повсеместное внедрение» верификации пользователей кикшерингов через Госуслуги «не планируется»

С таким предложением к ведомству обратился «ряд» сервисов аренды электросамокатов.

  • Чтобы подключить авторизацию через Госуслуги «на каком-либо ресурсе», нужно «нормативное обоснование», объяснили «Ъ» в пресс-службе Минцифры. Одного из кикшеринговых операторов могут включить в правительственный эксперимент по запуску верификации через Госуслуги в разных сценариях, но кого — не уточнили.
  • Власти Москвы уже обязали компании ввести верификацию через mos.ru. Завести там полную учётную запись могут только совершеннолетние граждане. В «МТС Юрент» считают, что столичный проект — показатель того, что «цифровая интеграция эффективнее других ограничительных инструментов». Данные, которые на это указывают, не раскрыли.
  • По мнению Whoosh, подтверждение личности через Госуслуги за счёт «отсутствия анонимности» поможет «отсеять нарушителей правил безопасных поездок». В «Яндекс Go» тоже считают, что системы верификации и проверки возраста необходимы во всех городах. Это поможет на техническом уровне не допускать к управлению детей и подростков.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В 2023 году вопрос о необходимости обеспечить «условия для безопасного использования СИМ» поднимал Минтранс. Позже решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для самокатов на этапе ремонта дорог.
  • В апреле 2024 года депутаты, ведомства и бизнес предложили создать реестр учёта средств индивидуальной мобильности, а также обязать водителей крепить к транспорту наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку.
  • В марте 2025 года ведомство подготовило поправки к правилам дорожного движения и предложило запретить самокатчикам требовать от пешеходов уступить им дорогу — в том числе сигналя. В том же месяце в Госдуме обсудили идею ввести биометрию для тех, кто хочет ездить на скорости выше 12 км/ч.
  • В апреле кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч — рассчитывая, что это поможет сократить аварий.

#кикшеринг #электросамокаты #новости

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