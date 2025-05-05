Минцифры: «повсеместное внедрение» верификации пользователей кикшерингов через Госуслуги «не планируется»

С таким предложением к ведомству обратился «ряд» сервисов аренды электросамокатов. Чтобы подключить авторизацию через Госуслуги «на каком-либо ресурсе», нужно «нормативное обоснование», объяснили «Ъ» в пресс-службе Минцифры. Одного из кикшеринговых операторов могут включить в правительственный эксперимент по запуску верификации через Госуслуги в разных сценариях, но кого — не уточнили.Власти Москвы уже обязали компании ввести верификацию через mos.ru. Завести там полную учётную запись могут только совершеннолетние граждане. В «МТС Юрент» считают, что столичный проект — показатель того, что «цифровая интеграция эффективнее других ограничительных инструментов». Данные, которые на это указывают, не раскрыли.По мнению Whoosh, подтверждение личности через Госуслуги за счёт «отсутствия анонимности» поможет «отсеять нарушителей правил безопасных поездок». В «Яндекс Go» тоже считают, что системы верификации и проверки возраста необходимы во всех городах. Это поможет на техническом уровне не допускать к управлению детей и подростков.Источник фото: «РИА Новости»В 2023 году вопрос о необходимости обеспечить «условия для безопасного использования СИМ» поднимал Минтранс. Позже решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для самокатов на этапе ремонта дорог.В апреле 2024 года депутаты, ведомства и бизнес предложили создать реестр учёта средств индивидуальной мобильности, а также обязать водителей крепить к транспорту наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку.В марте 2025 года ведомство подготовило поправки к правилам дорожного движения и предложило запретить самокатчикам требовать от пешеходов уступить им дорогу — в том числе сигналя. В том же месяце в Госдуме обсудили идею ввести биометрию для тех, кто хочет ездить на скорости выше 12 км/ч.В апреле кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч — рассчитывая, что это поможет сократить аварий.#кикшеринг #электросамокаты #новости