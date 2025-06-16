В Санкт-Петербурге подготовят допсоглашение с кикшерингами — их обяжут перечислять деньги на создание инфраструктуры для электросамокатов

Либо по 1000 рублей за электросамокат в сезон, либо «определённую сумму» за аренду мест для парковки.О том, что петербургские власти готовятся заключить дополнительное соглашение с сервисами аренды электросамокатов, рассказал «Ведомостям Северо-Запад» зампредседателя городского комитета по транспорту Михаил Казаков.Обсуждают два варианта. Согласно первому, бизнес должен будет платить по 1000 рублей за электросамокат в сезон. С учётом нынешнего парка — 42 тысячи устройств — это позволит городу получить 42 млн рублей за сезон. Второй вариант — выплата «определённой суммы» за аренду территории для парковки электросамокатов.Вырученные средства власти планируют тратить на создание в городе инфраструктуры для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) и строительство велодорожек.В «МТС Юрент» отметили, что пока документ не подписан, пишет «Деловой Петербург». Сервис направил властям предложения по развитию парковок. Похожее заявление сделали и в Whoosh. В «Яндекс Go» добавили: ключевой вопрос — как будут считать электросамокаты, так как их количество в городе в течение сезона меняется.Власти Санкт-Петербурга с 2021 года ежегодно заключают соглашения с кикшерингами, напоминает «Ведомости Северо-Запад». В 2025-м их подписали с «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» — о зонах запрета движения, местах с ограничениями скорости, разрешёнными местами для парковки и другими правилами.Город активно борется с нарушителями: например, в 2024 году в Санкт-Петербурге провели несколько рейдов. Тогда тысячи электросамокатов эвакуировали из-за неправильной парковки, а на пользователей составили протоколы. Иски к кикшерингам из-за электросамокатов подают и горожане.Рейд против СИМ в 2024 году. Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти / «Мойка 78» #новости #электросамокаты