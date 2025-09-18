На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начали серийную сборку Lada Iskra

Серийное производство модели с апреля 2025 года налажено также в Тольятти.Источник: «АвтоВАЗ»«АвтоВАЗ» договорился о сотрудничестве с «Автозаводом Санкт-Петербург» на ПМЭФ. В сентябре 2025 года на предприятии стартовала серийная сборка модели Lada Iskra. Автомобили уже начали отгружать дилерам.Сейчас на завод приходят «сборочные комплекты»: окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона и другие компоненты. На конвейере устанавливают шумоизоляцию, ремни безопасности, электронные системы, монтируют колёса и бамперы, выполняют «подсборку двигателя и передней подвески» и прочие операции.Завод ведёт сборку полного модельного ряда во всех кузовах — седан, универсал и версию Cross, уточняет «Фонтанка». До конца 2025 года на предприятии планируют собрать 3500-4000 автомобилей. В планах на 2026-й — увеличение объёмов до 10 тысяч машин.«АвтоВАЗ» представил Lada Iskra на ПМЭФ-2024. В апреле 2025-го он начал серийное производство автомобиля на заводе в Тольятти. Объявленная в июле 2025-го цена — от 1,25 млн рублей в базовой комплектации.«Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. После его выкупил «АвтоВАЗ», а затем, как писало РБК, вернул государству.Таня БоброваТранспорт8 авг«Пока видим, что рынок идёт по самой пессимистичной траектории»: глава «АвтоВАЗа» — о прогнозах продаж автомобилей в России В сентябре 2025-го компания решит, переходить ли на четырёхдневный режим работы из-за «тенденций на авторынке».#новости #lada #автоваз