Таня Боброва
Транспорт

Uber и Lyft договорились с китайской Baidu о тестировании роботакси в Великобритании в 2026 году

Компании всё активнее запускают беспилотные такси в мире, отмечает Bloomberg.

Источник: Getty /<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F2024%2F11%2F22%2F24303299%2Fbaidu-apollo-go-rt6-robotaxi-unit-economics-waymo&postId=2661462" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> The Verge</a>
Источник: Getty / The Verge
  • Uber запустит тестирование роботакси Apollo Go RT6 от Baidu в первой половине 2026 года в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. Коммерческие поездки сервис планирует начать до конца 2026-го.
  • Lyft также запланировал начать испытания беспилотных такси в столице Великобритании с «десятками» автомобилей Apollo Go в 2026 году — после получения разрешений от регуляторов, рассказал в X гендиректор сервиса Дэвид Ришер. Lyft и Baidu заключили партнёрство для запуска роботакси в Европе в августе 2025-го.
  • Распространение роботакси в мире ускоряется, отмечает Bloomberg: и лидируют на этом рынке такие компании, как китайские Baidu и WeRide, а также американская Waymo, подразделение Alphabet.
  • Например, осенью 2025 года Uber и WeRide запустили в Абу-Даби беспилотные такси без оператора в автомобиле. А Waymo запланировала запустить полноценное роботакси в Лондоне в 2026 году после получения одобрений регуляторов и властей. Для компании это первый запуск в Европе и второй за пределами США, после Токио.
Карта, на которой показано, где Waymo, Baidu и другие компании тестируют или запустили роботакси. Источник: Bloomberg
Карта, на которой показано, где Waymo, Baidu и другие компании тестируют или запустили роботакси. Источник: Bloomberg
Евгения Евсеева
Транспорт
Uber, Stellantis, Nvidia и Foxconn создали альянс для разработки роботакси

Старт — в 2028 году, первые машины запустят в США.

Источник: Reuters

