Uber и Lyft договорились с китайской Baidu о тестировании роботакси в Великобритании в 2026 году

Компании всё активнее запускают беспилотные такси в мире, отмечает Bloomberg.Источник: Getty / The VergeUber запустит тестирование роботакси Apollo Go RT6 от Baidu в первой половине 2026 года в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. Коммерческие поездки сервис планирует начать до конца 2026-го.Lyft также запланировал начать испытания беспилотных такси в столице Великобритании с «десятками» автомобилей Apollo Go в 2026 году — после получения разрешений от регуляторов, рассказал в X гендиректор сервиса Дэвид Ришер. Lyft и Baidu заключили партнёрство для запуска роботакси в Европе в августе 2025-го.Распространение роботакси в мире ускоряется, отмечает Bloomberg: и лидируют на этом рынке такие компании, как китайские Baidu и WeRide, а также американская Waymo, подразделение Alphabet.Например, осенью 2025 года Uber и WeRide запустили в Абу-Даби беспилотные такси без оператора в автомобиле. А Waymo запланировала запустить полноценное роботакси в Лондоне в 2026 году после получения одобрений регуляторов и властей. Для компании это первый запуск в Европе и второй за пределами США, после Токио.Карта, на которой показано, где Waymo, Baidu и другие компании тестируют или запустили роботакси. Источник: BloombergЕвгения ЕвсееваТранспорт29 октUber, Stellantis, Nvidia и Foxconn создали альянс для разработки роботакси Старт — в 2028 году, первые машины запустят в США.