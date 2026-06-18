Российский бренд Tenet Plus показал первую модель — кроссовер L6, идентичный китайскому Lepas L6 от Chery

Пока без технических характеристик и цены.Источник: Tenet PlusTenet Plus — это совместный проект «АГР Холдинга» и китайской Defetoo, который компании представили в феврале 2026 года. Модельный ряд обещали разработать «с учётом российских условий эксплуатации с акцентом на надёжности».По словам «АГР Холдинга», модель L6 получила «выразительный дизайн, вдохновлённый грацией диких животных», пишет Autonews. Экстерьер — «элегантный, гармоничный и наполненный внутренней силой и динамикой», указывает «Журнал Авто.ру».Каким будет интерьер — пока неизвестно. Технические характеристики и цены в компании обещают раскрыть перед началом продаж — они стартуют в третьем квартале 2026 года.L6 — «перелицованный» Lepas L6 от Chery, указывают Autonews и «Журнал Авто.ру». В России такая модель не продаётся. На разных рынках машина представлена либо как электромобиль, либо как гибрид. Ориентировочная стоимость — 745 тысяч бат в Таиланде (1,6 млн рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2026 года).Источник: Tenet Plus«АГР Холдинг» (бывший «Фольксваген Груп Рус») представил бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с Defetoo. Первые автомобили бренда начали собирать в Калуге в июле 2025-го. В августе компания открыла продажи кроссоверов Tenet T7 и T4, в сентябре — T8. Это «перелицованные» Chery: T4 — это Chery Tiggo 4, T7 — Chery Tiggo 7L, T8 — Chery Tiggo 8 Plus.В феврале 2026 года «АГР Холдинг» также объявил о создании автомобильного бренда Jeland. Старт производства машин под этой маркой был запланирован на первую половину 2026 года.Lepas L6. Источник: Paultan#новости #tenet