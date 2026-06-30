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Таня Боброва
Транспорт

Tesla начала тестировать на дорогах в США серийную версию Cybercab — электромобиля без руля и педалей

Их массовое производство запустили в апреле 2026 года.

Источник: Tesla
  • Компания рассказала в X, что начала «инженерные испытания» серийной версии Cybercab на дорогах общего пользования в Остине, штат Техас.
  • Согласно опубликованному видео, на переднем сиденье в салоне находится оператор. По словам Electrek, именно его в ролике компания подписала как safety monitor («монитор безопасности»).
  • Глава Tesla Илон Маск представил прототип беспилотного Cybercab без руля и педалей в 2024 году. Первый серийный электромобиль компания выпустила в феврале 2026-го, массовое производство начала в апреле.
  • Как пишет TechCrunch, в последние недели Tesla тестировала в нескольких городах США прототипы Cybercab, оснащённые рулём и педалями. Машины планируют использовать для роботакси. Tesla начала тестировать сервис в США летом 2025 года, в парке — автомобили Model Y.
Данила Бычков
Транспорт
Издание Electrek раскрыло характеристики роботакси Tesla Cybercab — электродвигатель мощностью 219 л. с. и максимальный запас хода около 673 км

Компания начала массовое производство автомобилей в апреле 2026 года.

Источник: InsideEVs

#новости #tesla

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