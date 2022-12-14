В Казахстане начали расследование против «Яндекс Такси» из-за динамического ценообразования и высоких комиссий Статьи редакции
Если местный регулятор выявит «монопольно высокие цены», сервис могут обязать снизить комиссии.
- Расследование проводят из-за условий ценообразования в «Яндекс Такси», рассказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Рустам Ахметов.
- По его словам, сервис взимает комиссию в размере 17-20% и использует динамическое ценообразование в периоды повышенного спроса — при плохой погоде или в праздничные дни «услуга для потребителей становится значительно дороже».
- Если агенство в ходе расследования выявит «монопольно высокие цены», то «будут приняты меры реагирования и снижена комиссия». При этом Ахметов уточнил, что на местном рынке такси существует конкуренция — представлены другие агрегаторы и таксопарки, а конечный выбор сервиса остаётся за клиентом.
- На момент публикации заметки в «Яндекс Такси» не прокомментировали vc.ru информацию о расследовании в Казахстане.
- В феврале 2022 года ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси, а также ответить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона. В «Яндексе» и «Ситимобиле» тогда пояснили, что на стоимость влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.
- 3 февраля «Яндекс Go» начал показывать в приложении «индекс спроса» и объяснять, что влияет на стоимость поездки.
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А что, так можно было?
Ой как "неожиданно" - классическая схема не работает за границей 😂😂😂
Хорошо, что в россии у них нет монополии
Хорошая шутка
Эх, а у нас такого не будет, или всё же есть надежда???
ага щас, когда даже у Аэрофлота и РЖД оно есть.
Да наконец то. У меня иногда 3000 тенге, а иногда 11000 тенге. В 4 раза это перебор конечно.
А в России не, не хотят проверить?
Высокий спрос в яндексе все равно дешевле, чем к бомбиле садиться
Не всегда. Тот же Максим предлагает дешевле на 20-30% Причем, машины по времени +- одинаково приходят (говорю за несколько регионов) Тоже ценник подрастает, но, к примеру, со 120 до 200 рублей, а не со 150 до 350
я бомбил только на вокзале вижу и то от них все как от чумы разбегаются
в городе частники-таксисты как класс умер
Можно заказать в таксопарке напрямую, минуя апп, по телефону
В Грузии тоже бы разобраться надо, почему там водители Яндекса отказываются ехать по цене яндекса