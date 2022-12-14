Транспорт
Способный Макс

В Казахстане начали расследование против «Яндекс Такси» из-за динамического ценообразования и высоких комиссий Статьи редакции

Если местный регулятор выявит «монопольно высокие цены», сервис могут обязать снизить комиссии.

  • Расследование проводят из-за условий ценообразования в «Яндекс Такси», рассказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Рустам Ахметов.
  • По его словам, сервис взимает комиссию в размере 17-20% и использует динамическое ценообразование в периоды повышенного спроса — при плохой погоде или в праздничные дни «услуга для потребителей становится значительно дороже».
  • Если агенство в ходе расследования выявит «монопольно высокие цены», то «будут приняты меры реагирования и снижена комиссия». При этом Ахметов уточнил, что на местном рынке такси существует конкуренция — представлены другие агрегаторы и таксопарки, а конечный выбор сервиса остаётся за клиентом.
  • На момент публикации заметки в «Яндекс Такси» не прокомментировали vc.ru информацию о расследовании в Казахстане.
  • В феврале 2022 года ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси, а также ответить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона. В «Яндексе» и «Ситимобиле» тогда пояснили, что на стоимость влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.
  • 3 февраля «Яндекс Go» начал показывать в приложении «индекс спроса» и объяснять, что влияет на стоимость поездки.

#новость #яндекстакси

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13 комментариев
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 Степан Фадеев

А что, так можно было?

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Евгений Фрост

Ой как "неожиданно" - классическая схема не работает за границей 😂😂😂

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Михаил

Хорошо, что в россии у них нет монополии

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Александр Перепелица

Хорошая шутка

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Вадим Д.
из-за динамического ценообразования

Эх, а у нас такого не будет, или всё же есть надежда???

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Таир Бакиев

ага щас, когда даже у Аэрофлота и РЖД оно есть.

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NotFop

Да наконец то. У меня иногда 3000 тенге, а иногда 11000 тенге. В 4 раза это перебор конечно.

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Дар Ветер

А в России не, не хотят проверить?

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Слава Мак

Высокий спрос в яндексе все равно дешевле, чем к бомбиле садиться

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Антон Штадлер

Не всегда. Тот же Максим предлагает дешевле на 20-30% Причем, машины по времени +- одинаково приходят (говорю за несколько регионов) Тоже ценник подрастает, но, к примеру, со 120 до 200 рублей, а не со 150 до 350

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Савва

я бомбил только на вокзале вижу и то от них все как от чумы разбегаются
в городе частники-таксисты как класс умер

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Антон Штадлер

Можно заказать в таксопарке напрямую, минуя апп, по телефону

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Аня Деревянко

В Грузии тоже бы разобраться надо, почему там водители Яндекса отказываются ехать по цене яндекса

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