Tesla запретила покупателям Cybertruck перепродавать пикапы в течение года после покупки Статьи редакции
У того, кто нарушит условие, компания потребует неустойку в $50 тысяч.
- Соответствующее положение появилось в пользовательском соглашении, пишет Insider. Ранее об этом сообщило издание Electrek. В соответствии с документом покупатель признаёт, что электропикап Cybertruck будет выпущен «в ограниченном количестве», и обязуется «не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение года после поставки».
- Если нарушить условие или у Tesla «возникнут серьёзные основания полагать о таких намерениях», компания может потребовать судебного запрета на передачу права собственности, а также взыскать неустойку в размере $50 тысяч (пикапы продавали за $40-70 тысяч) или равную «сумме, полученной как вознаграждение при продаже или передаче машины, — в зависимости от того, что будет больше».
- Ещё одно возможное последствие — полный запрет на покупку любых автомобилей компании. Исключение смогут сделать для тех, кто будет вынужден продать пикап из-за «непредвиденных причин». Для этого нужно уведомить о желании продать машину саму Tesla — у неё будет преимущественное право выкупа.
- Если производитель сочтёт причины весомыми, он сможет предложить выкупить Cybertruck по указанной цене, но за вычётом $0,25 за каждую пройденную милю, а также с учётом затрат на ремонт косметических и механических повреждений. Если откажется от покупки, водитель сможет сбыть авто третьим лицам, получив письменное разрешение от компании.
- По мнению СМИ, так Tesla надеется сократить количество перепродаж по завышенной цене — в том числе для разбора конструкции, чтобы потом воссоздать автомобиль по образцу.
- Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства несколько раз переносили. Поставить первые пикапы обещают 30 ноября 2023 года.
- Вес автомобиля в зависимости от комплектации составит 2990-3170 кг. Несмотря на тяжеловесность Cybertruck разгоняется до 97 км/ч за три секунды. В планах — нарастить выпуск до 200 тысяч машин в год, рассказывал Маск.
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Всё короче движется к тому что это в общем как бы твой автомобиль, но он не твой. Продать ты его не можешь, починить где-то в другом месте тоже, ПО конечно же менять нельзя. Осталось добавить кнопку удалённой принудительной остановки.
С другой стороны, это хорошая борьба с перекупщиками и благодаря этому цена будет нормальной и доступность будет как обещана
Маск понимает, что ажиотаж вокруг модели есть и он делает разумный шаг
Это означает, что объемы производства не будут поспевать за спросом, ибо в противном случае смысла в перекупе нет - покупатели купят у производителя/дилеров, а не у перекупов.
Борьба с перекупами это массовый выпуск. Выпуск всяких ограниченных и лимитированных серий это как раз поощрение всяких перекупов.
Все движется к тому, что Маск зажрался и дает таким образом дорогу молодым, капитализм работает четко!
Спроса просто больше, барыжить ими будут в противном случае, выставляя цену в разы выше.
На фоне отказа остальных производителей от планов по 100% переходу на электромобили, Тесла остается единственной компанией, которая пока что расширяет производство электромобилей
Дизайн этого изделия уёбский. Требование уёбское вдвойне. Но Маск всё равно красавчик.
Он, хотя бы, первый отказался от классической формы бензинового авто. Для электомобиля она не обязательня ибо двигательный отсек не нужен.
Странные они, после покупки это уже вещь владельца, который имеет право распоряжаться вещью как хочет
Но несмотря на это аргументы в принципе логичные, слегоньца с ебаньцой конечно
Не, тачка огонь, конечно, но требование весьма странное.
Да просто у человека могут возникнуть адовые обстоятельства или потребность в деньгах. Что за бред-то? Может и под капот не заглядывать и на тормоза только по чётным средам наживать можно?
Дом продаст, а будет жить в кибертраке, раз такие правила
Право первой брачной ночи за представителем компании Тесла там не прописано в соглашении?
Берешь и сдаешь пикак в аренду за его стоимость + 1усд в месяц. Шах и мат Элон Маск
Крутая тачка. Атмосфера Blade runner 2049. $70 тыс. это было всего лишь 2.1 млн. руб, при курсе 30 руб за доллар.
А в чем смысл так делать? Пока что антиреклама какая-то
Это борьба с перекупщиками.