Исследователи из Стэнфорда и Вашингтонского университета рассказали, что смогли создать «рассуждающую» ИИ-модель меньше чем за $50

Для этого готовую модель Qwen они дообучили методом «дистилляции» с помощью Gemini 2.0 Flash Thinking.Процесс создания модели s1 исследователи описали в научной статье, на которую обратил внимание TechCrunch. Исходный код опубликован на GitHub.По словам учёных, эффективность s1 в тестах по математике и программированию сопоставима с моделями от OpenAI и DeepSeek.За основу s1 взяли бесплатную модель китайской Qwen (принадлежит Alibaba). Её дообучили с помощью «рассуждающей» модели Gemini 2.0 Flash Thinking от Google, используя метод «дистилляции» — это процесс переноса знаний из большой модели в маленькую.Исследователи создали набор из 1000 «тщательно сформулированных» вопросов и ответов Gemini на них. Для обучения потребовалось 16 видеокарт Nvidia H100, аренда которых в облаке стоила около $50. Процесс занял примерно 30 минут.В январе 2025 года группа исследователей одной из лабораторий Калифорнийского университета в Беркли выпустила «рассуждающую» модель Sky-T1-32B-Preview. По их словам, обучение обошлось в $450.Как отмечает TehcCrunch, ещё недавно цена обучения модели с такой же производительностью могла достигать миллионов долларов. При этом крупнейшие разработчики ИИ, включая OpenAI, Google и Microsoft, планируют инвестировать сотни миллиардов долларов в инфраструктуру, часть которых пойдёт на обучение моделей ИИ следующего поколения.В январе 2025 года китайская DeepSeek представила модель R1, которая продемонстрировала результаты, сопоставимые с o1 от OpenAI, при гораздо меньших затратах на разработку. Она возглавила чарты магазинов приложений и спровоцировала распродажу акций техкомпаний по всему миру.В частности, участники рынка обеспокоены тем, что более эффективный подход DeepSeek к обучению и запуску моделей «подрывает основную бизнес-модель»: сейчас ИИ-разработчики зависят от дорогих чипов и огромных вычислительных мощностей.Полина ЛааксоAI28 янвМнение: рыночная паника из-за DeepSeek «раздута» — спрос на чипы не упадёт, а вырастет Акции Nvidia, которая контролирует около 80% рынка чипов для ИИ, начинают отыгрывать просадку на 17%.#новости
Очень впечатляет)) Хочется верить, что такие разработки, помогут искусственному интеллекту развиваться и приносить пользу людям в будущем.
Круто, даешь ИИ в каждом утюге!
Ахах - "готовую модель Qwen они дообучили методом «дистилляции» с помощью Gemini 2.0 Flash Thinking". Они взял готовую технологию, в которую были вложены миллионы, и псевдо создали свою рассуждающую модель. Как будто бы что-то не так)
дипсиик тоже так делали
Так получается не создали, а просто чужую доделали, умники))
Для этого готовую модель QwenНу да, простой советский рецепт: нужно взять одну чайную ложку...
Сомневаюсь очень, что подобные модели смогут конкурировать с более крупными разработками. Вряд ли же, если можно было такое провернуть меньше чем за 50 долларов, другие компании бы вкладывали миллионы. Даже если они показывают хорошие результаты, качество и безопасность остаются под вопросом.