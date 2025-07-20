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Полина Лааксо
AI

Илон Маск рассказал о планах запустить детскую версию чат-бота Grok — Baby Grok

В приложении будет безопасный для детей контент.

  • Деталями о сроках, принципах работы и стоимости подписок предприниматель не поделился. Fox Business полагает, что xAI упростит текущую функциональность.
  • 4 июля 2025 года Маск рассказал, что xAI «значительно улучшила» Grok и пользователи скоро «заметят разницу». Через несколько дней те обратили внимание, что бот восхваляет Гитлера, ругает политиков, высказывается против евреев, пишет от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина». Это не первый такой случай. В мае Grok «помешался» на теме «геноцида белых в ЮАР».
  • 12 июля xAI извинилась за «ужасное поведение» Grok, сославшись на некорректное обновление. Команда провела рефакторинг всей системы и ввела дополнительные проверки перед релизами. 15 июля рассказала, что обновила системный промпт. Просить бота избегать «политически некорректных» ответов не стала, но они должны быть «обоснованными и аргументированными».
Маск с сыном. Источник фото: Vanity Fair
Маск с сыном. Источник фото: Vanity Fair
  • Маск официально запустил xAI в июле 2023 года. В ноябре она выпустила свою первую языковую модель Grok.
  • В марте 2025 года предприниматель объявил о слиянии соцсети X и xAI в единый холдинг, в результате чего общая оценка компаний составила $113 млрд.
  • В июле xAI выпустила новую модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus. Через день FT со ссылкой на источники сообщило, что компания планирует новый инвестраунд при оценке в $170-200 млрд.
Полина Лааксо
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Так выглядит одна из ИИ-компаньонов Grok. Источник: Vchavcha

#grok #xai #новости

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