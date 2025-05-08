Apple «активно изучает» возможность добавить ИИ-поиск в Safari

Компания обсуждала идею с Perplexity, OpenAI и Anthropic.Планами поделился старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью. Точных сроков нет. Спешить не хотят, потому что на данный момент генеративные нейросети «недостаточно хороши».Кью рассказал, что в апреле 2025 года число поисковых запросов в Google через Safari сократилось «впервые за 22 года». А чем реже пользователи браузера заходят в Google, тем меньше доля выручки от показа рекламы, которую Apple получает от Google.Топ-менеджер связывает тенденцию с растущей популярностью чат-ботов с нейросетями — вроде ChatGPT, Perplexity, Microsoft Copilot, Gemini и других. И, по его мнению, в конечном счёте ИИ-поиск «заменит традиционные поисковые движки».На фоне новостей акции Google подешевели на 7,5%. В компании говорят, что «по-прежнему наблюдают рост общего количества поисковых запросов», а пользователи тем временем «видят, что Google лучше [других поисковых инструментов] подходит для большинства их задач».Источник фото: TechCrunchВ Вашингтоне продолжаются слушания по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, в ходе которого Минюст США потребовал обязать компанию продать браузер Chrome. Покупкой уже интересовались Yahoo, OpenAI и Perplexity.#новости #google #apple