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Полина Лааксо
Apple

Apple «активно изучает» возможность добавить ИИ-поиск в Safari

Компания обсуждала идею с Perplexity, OpenAI и Anthropic.

  • Планами поделился старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью. Точных сроков нет. Спешить не хотят, потому что на данный момент генеративные нейросети «недостаточно хороши».
  • Кью рассказал, что в апреле 2025 года число поисковых запросов в Google через Safari сократилось «впервые за 22 года». А чем реже пользователи браузера заходят в Google, тем меньше доля выручки от показа рекламы, которую Apple получает от Google.
  • Топ-менеджер связывает тенденцию с растущей популярностью чат-ботов с нейросетями — вроде ChatGPT, Perplexity, Microsoft Copilot, Gemini и других. И, по его мнению, в конечном счёте ИИ-поиск «заменит традиционные поисковые движки».
  • На фоне новостей акции Google подешевели на 7,5%. В компании говорят, что «по-прежнему наблюдают рост общего количества поисковых запросов», а пользователи тем временем «видят, что Google лучше [других поисковых инструментов] подходит для большинства их задач».
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • В Вашингтоне продолжаются слушания по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, в ходе которого Минюст США потребовал обязать компанию продать браузер Chrome. Покупкой уже интересовались Yahoo, OpenAI и Perplexity.

#новости #google #apple

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