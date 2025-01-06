Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
Образование
AI
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI рассказала, что «теряет деньги» на подписках ChatGPT Pro

Месяц стоит $200 — примерно 20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 января 2025 года.

  • По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, «подпиской пользуются гораздо больше, чем [компания] ожидала». Стоимость плана ChatGPT Pro определил он сам — полагая, что OpenAI сможет получить прибыль от продаж.
  • Планирует ли разработчик чат-бота повышать цены — Альтман не уточнил. Подписчики предложили выделить в тарифе несколько уровней, так как крупный бизнес явно делает больше запросов и сильнее нагружает серверы, чем рядовой пользователь.
  • Подписку ChatGPT Pro запустили в декабре 2024 года. Она даёт безлимитный доступ к мультимодальным моделям GPT-4o и o1 и продвинутому голосовому режиму и позволяет опробовать более «умную» версию o1 — o1 pro. В тариф также включили генерацию видео в Sora.
Альтман. Источник фото: Data Center Knowledge
Альтман. Источник фото: Data Center Knowledge
  • В сентябре 2024 года СМИ со ссылкой на непубличные документы и источники рассказывали, что выручка OpenAI по итогам 2024-го должна была составить $3,7 млрд, а убыток — $5 млрд. Убытки объясняли расходами на работу сервисов и другие статьи вроде зарплат и аренды офисов.
  • В декабре OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления в 2025 году и тогда же призналась, что всё ещё нуждается в дополнительном капитале. Последний раунд принёс ей $6,6 млрд инвестиций.
Полина Лааксо
Деньги
OpenAI спрогнозировала убыток в $5 млрд по итогам 2024 года и $100 млрд выручки в 2029 году — СМИ

Компания поделилась подсчётами с потенциальными инвесторами.

Источник фото: The Intercept

#новости #openai

1111
66
реклама
разместить
149 комментариев
Михаил Шолохов
150 ₽

А тут есть 50 запросов к модели GPT-4 + генерация картинок из stable diffusion:

https://novagpt.ru/

1
Ответить
Ruslan O.
100 ₽

Для тех, кто не хочет платить:
https://unlimgpt.ru/

unlimgpt.ru
Безлимитный ChatGPT онлайн | UnlimGPT
7
5
2
2
1
1
Ответить