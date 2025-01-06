OpenAI рассказала, что «теряет деньги» на подписках ChatGPT Pro

Месяц стоит $200 — примерно 20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 января 2025 года.По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, «подпиской пользуются гораздо больше, чем [компания] ожидала». Стоимость плана ChatGPT Pro определил он сам — полагая, что OpenAI сможет получить прибыль от продаж.Планирует ли разработчик чат-бота повышать цены — Альтман не уточнил. Подписчики предложили выделить в тарифе несколько уровней, так как крупный бизнес явно делает больше запросов и сильнее нагружает серверы, чем рядовой пользователь.Подписку ChatGPT Pro запустили в декабре 2024 года. Она даёт безлимитный доступ к мультимодальным моделям GPT-4o и o1 и продвинутому голосовому режиму и позволяет опробовать более «умную» версию o1 — o1 pro. В тариф также включили генерацию видео в Sora.Альтман. Источник фото: Data Center KnowledgeВ сентябре 2024 года СМИ со ссылкой на непубличные документы и источники рассказывали, что выручка OpenAI по итогам 2024-го должна была составить $3,7 млрд, а убыток — $5 млрд. Убытки объясняли расходами на работу сервисов и другие статьи вроде зарплат и аренды офисов.В декабре OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления в 2025 году и тогда же призналась, что всё ещё нуждается в дополнительном капитале. Последний раунд принёс ей $6,6 млрд инвестиций.Полина ЛааксоДеньги28.09.2024OpenAI спрогнозировала убыток в $5 млрд по итогам 2024 года и $100 млрд выручки в 2029 году — СМИ Компания поделилась подсчётами с потенциальными инвесторами.#новости #openai
А тут есть 50 запросов к модели GPT-4 + генерация картинок из stable diffusion:
https://novagpt.ru/
Для тех, кто не хочет платить:
https://unlimgpt.ru/