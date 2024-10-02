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Таня Боброва
Крипто

СК завёл дело на создателей платёжной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Обыски прошли в 14 субъектах России, в том числе по «десяткам адресов» в Санкт-Петербурге, писали местные СМИ.

  • Дело завели по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.210 УК (организация преступного сообщества и участие в нём), ч.3 ст.272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч.2 ст.187 УК (неправомерный оборот средств платежей) и п. «а» и «б» ч.2 ст.172 УК (незаконная банковская деятельность), сообщил Следственный комитет.
  • По данным следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году: разработали анонимную платёжную систему UAPS, криптобиржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса. Они «вели незаконную деятельность» по обмену валют и криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
  • По данным СК, основные клиенты сервисов — киберпреступники и хакеры, которые использовали их услуги для легализации преступного дохода. За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд рублей, преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей, добавили в пресс-службе.
  • В рамках расследования службы провели 148 обысков в 14 регионах, в Москву доставят 96 фигурантов. Утром 2 октября 2024 года 47news сообщило, что обыски проводятся по «десяткам адресов» в Санкт-Петербурге, связанным с незаконными криптообменниками.
  • По данным 78.ru, обыски прошли в том числе у Сергея Иванова. В сентябре 2024-го Минфин США ввёл санкции против него, а также Cryptex и PM2BTC. По словам ведомства, Иванов был администратором обеих криптовалютных компаний и с помощью них отмывал деньги.

#новости

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11
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24 комментария
Олег Волк

За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд рублейИ в самом деле не мог же СК так просто оставить такую кормушку

12
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Sergey

Ты лучше бы рассказал нам почему он должен был пройти мимо таких неучтенных сумм.

1
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Иван Иванов

Расчищают место для убийцы свифта от бакальчихянов

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John Doe

Этой, так называемой криптовалютой, одни мошенники и пользуются. Простому человеку в это лучше не лезть.
Опасность.
Danger. ⚠️

9
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Джейкоб Петрович

Да в интернеты енти ваши тоже

7
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Alex Melnikoff

шутки шутками, а да. потом будет меньше вопросов, как снять блок 115фз, как удалиться из межбанковского черного списка и т.д.

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Слегка Придурковатый

"В рамках расследования службы провели 148 обысков в 14 регионах"

Редактор снова ошибся, цифру потерял. Обысков было 1488.

3
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