СК завёл дело на создателей платёжной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Обыски прошли в 14 субъектах России, в том числе по «десяткам адресов» в Санкт-Петербурге, писали местные СМИ.Дело завели по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.210 УК (организация преступного сообщества и участие в нём), ч.3 ст.272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч.2 ст.187 УК (неправомерный оборот средств платежей) и п. «а» и «б» ч.2 ст.172 УК (незаконная банковская деятельность), сообщил Следственный комитет.По данным следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году: разработали анонимную платёжную систему UAPS, криптобиржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса. Они «вели незаконную деятельность» по обмену валют и криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.По данным СК, основные клиенты сервисов — киберпреступники и хакеры, которые использовали их услуги для легализации преступного дохода. За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд рублей, преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей, добавили в пресс-службе.В рамках расследования службы провели 148 обысков в 14 регионах, в Москву доставят 96 фигурантов. Утром 2 октября 2024 года 47news сообщило, что обыски проводятся по «десяткам адресов» в Санкт-Петербурге, связанным с незаконными криптообменниками.По данным 78.ru, обыски прошли в том числе у Сергея Иванова. В сентябре 2024-го Минфин США ввёл санкции против него, а также Cryptex и PM2BTC. По словам ведомства, Иванов был администратором обеих криптовалютных компаний и с помощью них отмывал деньги.#новости
За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд рублейИ в самом деле не мог же СК так просто оставить такую кормушку
Ты лучше бы рассказал нам почему он должен был пройти мимо таких неучтенных сумм.
Расчищают место для убийцы свифта от бакальчихянов
Этой, так называемой криптовалютой, одни мошенники и пользуются. Простому человеку в это лучше не лезть.
Опасность.
Danger. ⚠️
Да в интернеты енти ваши тоже
шутки шутками, а да. потом будет меньше вопросов, как снять блок 115фз, как удалиться из межбанковского черного списка и т.д.
"В рамках расследования службы провели 148 обысков в 14 регионах"
Редактор снова ошибся, цифру потерял. Обысков было 1488.