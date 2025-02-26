Курс биткоина упал ниже $85 тысяч впервые с ноября 2024 года

Крипторынок падает с начала февраля 2025 года.На 22:53 мск курс падает на 4,18% и составляет около $83,9 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. Капитализация криптовалюты — $1,66 трлн. Курс биткоина опустился ниже отметки в $85 тысяч впервые с ноября 2024 года.В минусе и некоторые другие криптовалюты: Ethereum стоит $2296 (-5,42%), Tether — $0,99 (-0,01%), XRP — $2,18 (-2,64%), BNB — $601,13 (-2,46%), Solana — $131,71 (-8,53%), Dogecoin — $0,19 (-3,89%).Coindesk отмечает, что биткоин и весь рынок упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в 25% на «на автомобили и всё остальное» из Евросоюза.Когда Трамп объявил о пошлинах против Канады, Китая и Мексики в начале февраля 2025 года криптовалюты также падали. После Канада и Мексика добились отсрочки.25 февраля 2025 года крипторынок потерял свыше $200 млрд капитализации за сутки. Cointelegraph называл это «частью коррекции», которая началась 21 февраля, когда хакеры вывели с криптобиржи Bybit $1,46 млрд в ETH и связанных с ним токенах. Глава Binance Ричард Тенг назвал ситуацию «краткосрочным тактическим отступлением».#новости #биткоин