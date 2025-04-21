Криптокомпании Coinbase, Circle, BitGo и Paxos запланировали подать заявки на банковские лицензии на фоне более лояльной политики администрации Трампа — WSJ

Президент США обещал превратить страну в «биткоин-супердержаву».О планах эмитента второго по величине стейблкоина USDC Circle, трастовой фирмы BitGo, биржи Coinbase и криптокомпании Paxos знают источники WSJ. По их данным, есть и «множество» других желающих.Одни хотят работать по модели традиционных банков: принимать депозиты и выдавать кредиты. Другие рассчитывают на лицензии для выпуска стейблкоинов.Но наличие разрешения на банковские операции — повод для более пристального внимания со стороны регуляторов, пишет издание. Единственная криптокомпания в США, у которой есть федеральная лицензия, — это Anchorage Digital. И соблюдение регуляторных норм, по её собственным словам, уже стоило ей «десятков миллионов долларов».Источник фото: BloombergЕщё в 2021 году Дональд Трамп называл биткоин «скамом». Уже в 2024-м — в рамках очередной предвыборной кампании — заявлял: «Если именно крипта определит будущее, значит, нужно, чтобы её майнили в США». Тогда же он заключил, что страна должна стать «криптостолицей и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом» (указ о создании подписан).В день его инаугурации пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) покинул Гэри Генслер, который говорил, что криптоиндустрия «кишит» мошенниками и аферистами. После его ухода SEC закрыла расследования против криптоподразделения Robinhood, биржи Gemini, NFT-маркетплейса OpenSea, платформы Uniswap и Coinbase. Также сказала, что перестанет рассматривать мемкоины как ценные бумаги, посчитав их, скорее, «предметами коллекционирования».На место Генслера назначили Пола Аткинса, бывшего комиссара SEC с долей в криптовалютной инвестфирме. Он говорил, что при нём комиссия выработает «рациональный, цельный и системный подход» к регулированию рынка цифровых активов. К концу лета 2025 года правительство также рассчитывает определить нормы для стейблкоинов.Банки тоже изучают возможность запустить и расширить работу с криптой на американском рынке, если появится внятная правовая база. Среди них: Bank of America, Deutsche Bank, Standard Chartered.#новости