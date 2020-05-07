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Bright Kitchen занимается развитием ресторанов без залов, которые работают только на доставку.
Фудтех-проект Bright Kitchen (ООО «Стар Шеф») привлёк более 100 млн рублей от бывшего менеджера фонда Kite Ventures Степана Добровольского и других инвесторов, пишет «Коммерсантъ».
В раунде также участвовали бывший акционер газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев и блогер Илья Варламов. Ранее они уже инвестировали в стартап, уточняет газета. Какую долю в проекте получит Добровольский, издание не указывает.
Привлечённые средства компания вложит в расширение зоны покрытия за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.
По данным сервиса аналитики Seldon Basis, сейчас у ООО «Стар Шеф» восемь учредителей. Семеро — физлица: Михаил Рейдер (32%), Илья Варламов (18%), Вадим Гинзбург (18%), Демьян Кудрявцев (7%), Михаил Рывкин (7%), Сергей Анурьев (7%), Алексей Писарцов (4%). В феврале 2020 года 5% в компании получила Greathouse Assets Limited. Она зарегистрирована на британских Виргинских островах. Выручка компании в 2019 году составила 70 млн рублей.
Проект Bright Kitchen создал бывший глава Uber Eats в России Михаил Рейдер. Его цель — открытие ресторанов без зала, которые работают на доставку, в партнёрстве с блогерами и лидерами мнений. В 2018 году Рейдер и Варламов запустили проект «Варламов есть».
Сейчас, по данным «Коммерсанта», у Bright Kitchen четыре проекта («Варламов.Есть», «Ведомости.Ланч», «Кухня 420», Curry On!) и восемь dark kitchen в пределах ТТК. В январе 2020 года «Вкусвилл» и владельцы «Варламов есть» запустили «ВкусВилку» — доставку готовой еды из продуктов ритейлера.
Ого!
Когда вы мне ёлку наконец доставите? 😠
как только старую елку наконец вынесешь. У нас приличная страна, две елки в одном доме - это слишком
Так я старую не ставил, жду новую уже 5 месяцев! Никак не могу новый год встретить, даже интересно что у вас там в 2020.
Как дела Илья?
Означает ли это, что ЦА Варламова на столько нищая, что не имеет возможности есть в ресторане с швейцаром, музыкантами и официантами? Кто тогда его аудитория, раз они придумали такой формат? Просто тогда у него в блогах имеет смысл рекламировать что-то дешевенькое.
Серьезно, они же аудиторию Варламова заманивают. Так бы могли Ведомости Есть назваться, что бы Дерипаску с министрами приманить.
Конечно, рекламируйтесь у Юрия Вафина. Его аудитория это аудитория рестораций с большими помпезными залами со златами подсвечниками и официантами с бабочкаками на шее в наглаженных сюртуках и накрахмаленных рубашками. Людей низкого происхождения туда не пускают, да и тех кого пускают вынуждены показывать немалые суммы на входе швейцару, а иногда даже платить тому за сносный стол.
У кого то ещё остались деньги на заказ готовой еды ?
Комментарий удален
Очень удобно! Сейчас 30% ресторанов просто не откроются. Появится куча кухонной техники в продаже за бесценок....
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