Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Еда
Галина Мубаракшина
2192

Создатель «Варламов есть» и других фуд-проектов привлёк свыше 100 млн рублей на расширение зон доставки в Москве Материал редакции

Bright Kitchen занимается развитием ресторанов без залов, которые работают только на доставку.

15 комментариев
В закладки

Фудтех-проект Bright Kitchen (ООО «Стар Шеф») привлёк более 100 млн рублей от бывшего менеджера фонда Kite Ventures Степана Добровольского и других инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

В раунде также участвовали бывший акционер газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев и блогер Илья Варламов. Ранее они уже инвестировали в стартап, уточняет газета. Какую долю в проекте получит Добровольский, издание не указывает.

Привлечённые средства компания вложит в расширение зоны покрытия за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

По данным сервиса аналитики Seldon Basis, сейчас у ООО «Стар Шеф» восемь учредителей. Семеро — физлица: Михаил Рейдер (32%), Илья Варламов (18%), Вадим Гинзбург (18%), Демьян Кудрявцев (7%), Михаил Рывкин (7%), Сергей Анурьев (7%), Алексей Писарцов (4%). В феврале 2020 года 5% в компании получила Greathouse Assets Limited. Она зарегистрирована на британских Виргинских островах. Выручка компании в 2019 году составила 70 млн рублей.

Проект Bright Kitchen создал бывший глава Uber Eats в России Михаил Рейдер. Его цель — открытие ресторанов без зала, которые работают на доставку, в партнёрстве с блогерами и лидерами мнений. В 2018 году Рейдер и Варламов запустили проект «Варламов есть».

Сейчас, по данным «Коммерсанта», у Bright Kitchen четыре проекта («Варламов.Есть», «Ведомости.Ланч», «Кухня 420», Curry On!) и восемь dark kitchen в пределах ТТК. В январе 2020 года «Вкусвилл» и владельцы «Варламов есть» запустили «ВкусВилку» — доставку готовой еды из продуктов ритейлера.

#новость #стартап #инвестиции

Галина Мубаракшина
+5796
13
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 15, "likes": 6, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 125574, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 17:17:19 +0300", "is_special": false }
МегаФон
Как мечты о космосе привели в МегаФон
Никита Козырев, недавний стажер акселератора big data МегаФона, рассказывает, как устроиться работать в крупную…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Варламов

7

Ого!

Ответить

Anton Smets

Илья
1

Когда вы мне ёлку наконец доставите? 😠

Ответить

Илья Варламов

Anton
3

как только старую елку наконец вынесешь. У нас приличная страна, две елки в одном доме - это слишком

Ответить

Anton Smets

Илья
1

Так я старую не ставил, жду новую уже 5 месяцев! Никак не могу новый год встретить, даже интересно что у вас там в 2020.

Ответить

Deniss Karpak

Илья
0

Как дела Илья?

Ответить

Mykola Petiukh

Deniss
1

Он уже не Илья

Ответить

Илья Варламов

Deniss
0

все хорошо, спасибо! 

Ответить

Ivan Kushner

–1

Означает ли это, что ЦА Варламова на столько нищая, что не имеет возможности есть в ресторане с швейцаром, музыкантами и официантами? Кто тогда его аудитория, раз они придумали такой формат? Просто тогда у него в блогах имеет смысл рекламировать что-то дешевенькое.

Серьезно, они же аудиторию Варламова заманивают. Так бы могли Ведомости Есть назваться, что бы Дерипаску с министрами приманить.

Ответить

Александр Стриго

Ivan
1

Конечно, рекламируйтесь у Юрия Вафина. Его аудитория это аудитория рестораций с большими помпезными залами со златами подсвечниками и официантами с бабочкаками на шее в наглаженных сюртуках и накрахмаленных рубашками. Людей низкого происхождения туда не пускают, да и тех кого пускают вынуждены показывать немалые суммы на входе швейцару, а иногда даже платить тому за сносный стол.

Ответить

Николай Малков

–1

У кого то ещё остались деньги на заказ готовой еды ?

Ответить

S.Z

Николай
0

Море удалёнщиков же

Ответить

Николай Малков

S.Z
1

Море то море. А людей океан.

Ответить

Яков Морозов

Николай
0

Хороший вопрос.

Ответить

Feduard Klimkin

0

Кучеряво живёт!

Ответить

Комментарий удален

Филипп Балтич

0

Очень удобно! Сейчас 30% ресторанов просто не откроются. Появится куча кухонной техники в продаже за бесценок....

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Больше данных – лучше продуктовый подход
Qiwi
Подписан
Отписаться
«К кризису в бизнесе нужно относиться как к научному опыту: да, бизнес может погибнуть, но ничто не мешает начать новый»
Колонка от сооснователя QIWI Бориса Кима — о новой реальности, в которой мы живём.
5
CoMagic
Подписан
Отписаться
Как бар «Ровесник» перешел в онлайн: вечеринки в Instagram, бармены-курьеры и донаты от клиентов
Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» в рамках проекта CoMagic.Help рассказывает, как трансформировал бизнес …
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Martin Holbrook
за день
И сделали из него абсолютно чудной ресурс, который в выдаче обходит хорошие сайты по целевым запросам.
«Яндекс» раскрыл стоимость покупки сервиса вопросов и ответов TheQuestion — 384 млн рублей
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

GREAKLY

Власти Москвы продлили…

Ilya Shubenok

«Ведомости»: власти Москвы…

Pixel Lens

Google удаляет сайт из выдачи…

Денис Демидов

Власти Москвы продлили…

Evgheni Chiriliuc

Cкучный созвон в зуме

Павел Скиннер

Data Insight: впервые за 13 лет…

Карфаген должен…

«Ведомости»: власти Москвы…

Calltouch

Подождите, сейчас взлетит: как…

Алексей Карпов

«Ведомости»: власти Москвы…

Gennadiy Khatuntsev

Google впервые с 2017 года…

Evgeny Terentev

Data Insight: впервые за 13 лет…

Alexander Gess

Google удаляет сайт из выдачи…

Денис Демидов

Власти Москвы продлили…

vlad smirnoff

Как я устраивался на работу в…

Yan Purvenes

Как я устраивался на работу в…

Yan Purvenes

Как я устраивался на работу в…

Денис Демидов

Власти Москвы продлили…

Андрей Алексеев

Как мы хотели помочь таксистам…

vlad smirnoff

Как я устраивался на работу в…

vlad smirnoff

Как я устраивался на работу в…