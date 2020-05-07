Bright Kitchen занимается развитием ресторанов без залов, которые работают только на доставку.

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Фудтех-проект Bright Kitchen (ООО «Стар Шеф») привлёк более 100 млн рублей от бывшего менеджера фонда Kite Ventures Степана Добровольского и других инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

В раунде также участвовали бывший акционер газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев и блогер Илья Варламов. Ранее они уже инвестировали в стартап, уточняет газета. Какую долю в проекте получит Добровольский, издание не указывает.

Привлечённые средства компания вложит в расширение зоны покрытия за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

По данным сервиса аналитики Seldon Basis, сейчас у ООО «Стар Шеф» восемь учредителей. Семеро — физлица: Михаил Рейдер (32%), Илья Варламов (18%), Вадим Гинзбург (18%), Демьян Кудрявцев (7%), Михаил Рывкин (7%), Сергей Анурьев (7%), Алексей Писарцов (4%). В феврале 2020 года 5% в компании получила Greathouse Assets Limited. Она зарегистрирована на британских Виргинских островах. Выручка компании в 2019 году составила 70 млн рублей.

Проект Bright Kitchen создал бывший глава Uber Eats в России Михаил Рейдер. Его цель — открытие ресторанов без зала, которые работают на доставку, в партнёрстве с блогерами и лидерами мнений. В 2018 году Рейдер и Варламов запустили проект «Варламов есть».