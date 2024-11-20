VK запустит сервис для поиска работы «Карьерный Хаб» в партнёрстве с Superjob

Когда и сколько инвестируют в запуск — неизвестно.О том, что VK работает над агрегатором вакансий, сообщили РБК источник в ИТ-отрасли и близкий к холдингу собеседник. В VK раскрыли название, но других деталей не привели.По данным источников, в «Карьерном Хабе» будут уникальные объявления (они получат приоритет в выдаче), предложения из профильных сообществ во «ВКонтакте» и дубли вакансий из Superjob. В пресс-службе последней подтвердили партнёрство.По оценке главы спецпроектов регистратора доменных имён Ru-Center Алексея Замесова, на разработку могло уйти 300-400 млн рублей. А затраты на маркетинг могут в будущем достигать и 3-4 млрд в год.Источник фото: VKВ октябре 2024 года источники СМИ, в том числе vc.ru, рассказали о сокращениях в VK. Речь шла об увольнении 300-600 человек из разных отделов: «Юлы», «Маруси», «Рекламы» и других. Компания заявила, что информация «не соответствует действительности».В том же месяце VK запустила бесплатный сервис поиска заказов для дизайнеров «Студия Простора».#новости #vk
Курьерный хаб?
Рехаб
это смешно))
Когда сервис "VK Сокамерник"?
Тоже ни с чем больше это место не ассоциируется.
Ну работу через вк вряд ли кто-то будет искать ,если тока в курьерке ))
Зачем VK Работу закрывали тогда?)