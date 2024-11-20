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vc.ru
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Полина Лааксо
Карьера

VK запустит сервис для поиска работы «Карьерный Хаб» в партнёрстве с Superjob

Когда и сколько инвестируют в запуск — неизвестно.

  • О том, что VK работает над агрегатором вакансий, сообщили РБК источник в ИТ-отрасли и близкий к холдингу собеседник. В VK раскрыли название, но других деталей не привели.
  • По данным источников, в «Карьерном Хабе» будут уникальные объявления (они получат приоритет в выдаче), предложения из профильных сообществ во «ВКонтакте» и дубли вакансий из Superjob. В пресс-службе последней подтвердили партнёрство.
  • По оценке главы спецпроектов регистратора доменных имён Ru-Center Алексея Замесова, на разработку могло уйти 300-400 млн рублей. А затраты на маркетинг могут в будущем достигать и 3-4 млрд в год.
Источник фото: VK
Источник фото: VK
  • В октябре 2024 года источники СМИ, в том числе vc.ru, рассказали о сокращениях в VK. Речь шла об увольнении 300-600 человек из разных отделов: «Юлы», «Маруси», «Рекламы» и других. Компания заявила, что информация «не соответствует действительности».
  • В том же месяце VK запустила бесплатный сервис поиска заказов для дизайнеров «Студия Простора».

#новости #vk

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11
52 комментария
Александр Мазалецкий

Курьерный хаб?

18
2
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Станислав

Рехаб

1
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Alexey Therm

это смешно))

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Слава Устинов

Когда сервис "VK Сокамерник"?

8
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Levichev Andrey

Тоже ни с чем больше это место не ассоциируется.

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Станислав

Ну работу через вк вряд ли кто-то будет искать ,если тока в курьерке ))

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Ilya

Зачем VK Работу закрывали тогда?)

7
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