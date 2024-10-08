Мосбиржа предложила ограничить внебиржевые торги акциями компаний, которые провели IPO меньше года назад

Чтобы избежать «негативного влияния на ликвидность».У отдельных участников рынка «может быть существенный объём торгов бумагой», но данных по этим пулам «просто нет», сообщил в кулуарах «IPO Форума» управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. Его слова приводит РБК.Нам кажется правильным, что когда у компании только формируется ликвидность, ни в коем случае нельзя её растягивать во всевозможные внебиржевые пулыБорис БлохинЦБ идею пока не комментировал.Источник фото: «Известия»В 2023 году глава набсовета подсанкционной Мосбиржи Сергей Швецов заявил: «Улучшение доступа к фондовому рынку делает брокеров не столь нужными для бирж». По его словам, лучшие цены найдут и агрегаторы, а аналитику автоматизируют, так что управлять рисками можно через «центрального контрагента».В марте 2024 года ЦБ рассказал, что готовит «консультативный доклад по вопросу развития дезинтермедиации на финансовом рынке». В частности, речь шла о возможности открывать счета инвесторам напрямую через Мосбиржу — без участия брокеров.Собеседники «Ъ» говорили, что у Мосбиржи «нет компетенций» в работе с розничными клиентами, но есть «инсайдерские данные», и это «конфликт интересов». Юристы напоминали: «ни в одной стране с развитой системой права физлица не допускаются к организованным торгам напрямую». Без посредников будет «невозможно» определить, действует ли та или иная группа участников согласованно». Возникнут трудности с контролем за отмыванием денег и привлечением нарушителей к ответу.В июне ЦБ выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже. По словам регулятора, в России пока нет необходимой технологической базы, а выгоды «не очевидны» ни для клиентов, ни для рынка. В сентябре добавил, что ужесточит требования к брокерам, которые «в силу своей величины сами фактически становятся биржами, не пропуская заявки клиентов вовне».#новости #мосбиржа