Американский стартап Human Кирилла Аверьянова привлёк $7,3 млн на развитие блокчейн-системы идентификации людей и ИИ-агентов

Капча, которая раньше защищала от такой активности, больше не работает. Её сломала GPT-4.
Отсюда возникает вопрос: как владельцу сайта понять, что вот этому агенту, который только что зашёл на сайт, можно доверять? Что он не собирается обманывать его и его пользователей?
пользователь будет «владеть собой сам»: он зашифрует свои данныеи будет дальше сидеть с зашифрованными данными, а государство и корпорации — с расшифрованными, все довольны.
А больше всех доволен Кирилл Аверьянов.
Верификация людей через блокчейн звучит амбициозно, но кто и как будет следить за этим «общественным благом»? А главное — как убедить людей, что их данные не окажутся в чьих-то руках, несмотря на децентрализацию? Пока похоже на очередную попытку заменить старый контроль на новый, но с красивыми словами про свободу
Да хватит уже искать проблемы и поднимать эти "этические вопросы".
Абсолютно понятно, что всем власть имущим глубоко насрать на эту поебень про "следить-хранить-надёжно", а развитие технологий и движение вперёд уже долгие годы определяется интересами крупняка.
"Старый контроль", "новый контроль".... болтовня.
Как убедить людей, что биткойн не украдут с твоего счета на бирже? Как-то же самоубедились миллионы людей.
вот эта тема с ботами - мне вот интересно если уже сами ауторы говорят что умнее продвинутых инженегров, не то что юзеров, те там ai тупить будет специально?
Языковая модель- это языковая модель.
Пока вы не поймёте разницу, будут возникать вот такие вопросы.
Как про хитрейлы.
Что-то какая то нищенская сумма инвестиций в стартап, всего 7 миллионов долларов, это им на месяц работы.