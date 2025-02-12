Американский стартап Human Кирилла Аверьянова привлёк $7,3 млн на развитие блокчейн-системы идентификации людей и ИИ-агентов

Капча, которая раньше защищала от такой активности, больше не работает. Её сломала GPT-4.

Отсюда возникает вопрос: как владельцу сайта понять, что вот этому агенту, который только что зашёл на сайт, можно доверять? Что он не собирается обманывать его и его пользователей?