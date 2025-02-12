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Полина Лааксо
Инвестиции

Американский стартап Human Кирилла Аверьянова привлёк $7,3 млн на развитие блокчейн-системы идентификации людей и ИИ-агентов

В предпосевном раунде участвовали фонды HF0, Soma Capital, Spearhead, Pioneer Fund, Hummingbird VC и другие.

  • Стартап развивает децентрализованную блокчейн-систему верификации людей и ИИ-агентов, чтобы решить проблему «доверия в интернете». Последняя усугубляется с развитием нейросетей. Команда работает над проектом с 2023 года, а запуститься планирует в «ближайшие месяцы».
  • У Human три основных технологических компонента: блокчейн первого уровня Human Network, который, по словам стартапа, примерно в 100 раз быстрее TON, а также два протокола, которые на нём работают, — это Human ID и Agent ID.
  • Технология Human ID верифицирует человека и идентифицирует его как уникального пользователя — в том числе чтобы не допустить создание фейковых аккаунтов. «В физическом мире у человека всего одно тело. Так же нужно сделать и в интернете», — объяснил vc.ru Аверьянов.
  • Agent ID идентифицирует ИИ-агента, а также его принадлежность конкретному Human ID — то есть верифицированному человеку. Кто этот человек — неважно. По словам основателя стартапа, это мера для будущего, в котором ИИ-агентов станут использовать повсеместно.
  • Владельцы сайтов могут столкнуться с ситуациями, когда к ним на платформы будут заходить тысячи и миллионы ботов, чтобы оставить фальшивые комментарии, накрутить оценки или иначе злоупотребить системой. Решение на основе блокчейна помогло бы распознавать таких агентов и блокировать им доступ.

Капча, которая раньше защищала от такой активности, больше не работает. Её сломала GPT-4.

Отсюда возникает вопрос: как владельцу сайта понять, что вот этому агенту, который только что зашёл на сайт, можно доверять? Что он не собирается обманывать его и его пользователей?

Кирилл Аверьянов, глава Human
  • Эта децентрализованная система должна стать альтернативой централизованным решениям государств и технологических компаний, которые собирают данные пользователей, а потом распоряжаются ими по своему усмотрению — в том числе чтобы заработать. В Human пользователь будет «владеть собой сам»: он зашифрует свои данные и будет получать доступ к ним с помощью уникального приватного ключа.
  • Код Human Network планируют выложить в открытый доступ во втором квартале 2025 года — в качестве «общественного блага». Монетизироваться будут через запуск продуктов на собственной инфраструктуре. Один из них — приложение Human App. Это нечто вроде «браузера с доступом к протоколам», упрощает Аверьянов.
  • Пользователь скачивает приложение, проходит верификацию и получает за это определённый объём будущей криптовалюты проекта Humanсoin, которая нужна в том числе для проведения транзакций в блокчейне. Валюта поступит на внутренний кошелёк приложения. Там же будут доступны данные верифицированных агентов пользователя.
Источник: Human
  • Кирилл Аверьянов бросил школу, окончив девять классов, и в 2017 году пошёл работать разработчиком во «ВКонтакте», где создал онлайн-викторину «Клевер» и сервис VK Admin. Среди других его приложений — языковые Monica и ABC Five, а также Green для медитаций.
  • В 2019 году попал в список Forbes «30 до 30» в категории «Наука и технологии» и выиграл стипендию Apple WWDC, создав сервис для обучения программированию («учитель» в нём — персонаж в образе Тима Кука). Позже стал участником стартап-акселератора Y Combinator.
  • У Human есть офисы в Сан-Франциско и Дубае. Ссылка на сайт стартапа есть в шапке сайта предпринимателей Давида и Даниила Либерманов. Но участвуют ли они в развитии по сей день — неизвестно.
Кирилл Аверьянов. Источник фото: его Telegram-канал
Кирилл Аверьянов. Источник фото: его Telegram-канал
  • Похожую идею развивает глава OpenAI Сэм Альтман в рамках проекта World Network. Среди его задач — научиться быстро отличать ИИ-бота от человека в условиях распространения нейросетей.
  • Операторы World Network в разных странах сканируют радужные оболочки глаз с помощью устройств Orb, которые записывают данные в виде кода и на основе этого создают для пользователя идентификатор World ID. Последний можно использовать, чтобы подтверждать личность в интернете. В обмен на сканирование дают нативные токены проекта — WLD.

#новости

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24 комментария
Вадим Д.

пользователь будет «владеть собой сам»: он зашифрует свои данныеи будет дальше сидеть с зашифрованными данными, а государство и корпорации — с расшифрованными, все довольны.
А больше всех доволен Кирилл Аверьянов.

3
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Afonin

Верификация людей через блокчейн звучит амбициозно, но кто и как будет следить за этим «общественным благом»? А главное — как убедить людей, что их данные не окажутся в чьих-то руках, несмотря на децентрализацию? Пока похоже на очередную попытку заменить старый контроль на новый, но с красивыми словами про свободу

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Lupus Canus

Да хватит уже искать проблемы и поднимать эти "этические вопросы".
Абсолютно понятно, что всем власть имущим глубоко насрать на эту поебень про "следить-хранить-надёжно", а развитие технологий и движение вперёд уже долгие годы определяется интересами крупняка.
"Старый контроль", "новый контроль".... болтовня.

1
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Мимо проходивший

Как убедить людей, что биткойн не украдут с твоего счета на бирже? Как-то же самоубедились миллионы людей.

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Вадим Чиняев

вот эта тема с ботами - мне вот интересно если уже сами ауторы говорят что умнее продвинутых инженегров, не то что юзеров, те там ai тупить будет специально?

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Lupus Canus

Языковая модель- это языковая модель.
Пока вы не поймёте разницу, будут возникать вот такие вопросы.
Как про хитрейлы.

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Борис

Что-то какая то нищенская сумма инвестиций в стартап, всего 7 миллионов долларов, это им на месяц работы.

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