FT: Sequoia Capital запланировала инвестиции в Anthropic — ИИ-стартап собирается привлечь $25 млрд при оценке в $350 млрд

Это почти в два раза больше оценки в предыдущем раунде, который прошёл в сентябре 2025 года. Источник: TechCrunchФонд вложит «крупную сумму», но какую именно — неизвестно, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Sequoia Capital присоединится в раунде к Coatue и сингапурскому суверенному фонду GIC. Они вложат каждый по $1,5 млрд, сообщили Bloomberg и The Wall Street Journal в январе 2026 года.В ноябре 2025 года Microsoft и Nvidia обязались вложить в Anthropic до $15 млрд. Эти инвестиции тоже станут частью раунда, говорят источники.Всего Anthropic собирается привлечь $25 млрд при оценке в $350 млрд. Оставшиеся $10 млрд вложат венчурные фонды и другие инвесторы. Для сравнения: в сентябре 2025 года Anthropic привлёк $13 млрд при оценке в $183 млрд.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — модель Claude Sonnet 4.5, которая может работать автономно в течение 30 часов подряд, модель Claude Haiku 4.5 и инструмент для разработчиков Claude Code.Артур ТомилкоAI28.06.2025