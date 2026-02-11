Bloomberg: Blackstone инвестирует $200 млн в Anthropic при оценке в $350 млрд, MGX — ещё несколько «сотен миллионов долларов»

В сентябре 2025 года стартап привлёк $13 млрд при оценке в $183 млрд.По словам источников Bloomberg, инвестиции — часть раунда финансирования Anthropic, в рамках которого разработчик чат-бота Claude привлекает $20 млрд. Первоначально компания рассчитывала на $10 млрд, но изменила цель на фоне повышенного спроса со стороны инвесторов.MGX также планирует инвестировать в этом раунде, говорят собеседники агентства. Компания якобы ведёт переговоры о вложении «сотен миллионов долларов». Раунд пока не завершён, его детали могут измениться. В MGX, Blackstone и Anthropic отказались от комментариев.В январе 2026 года источники FT, Bloomberg и The Wall Street Journal говорили, что в этом раунде также может поучаствовать Sequoia Capital, Coatue и фонд GIC. В ноябре 2025 года Microsoft и Nvidia обязались вложить в Anthropic до $15 млрд. По словам собеседников, эти инвестиции тоже станут частью раунда.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. В начале февраля 2026-го компания представила модель Claude Opus 4.6. Среди других её разработок — Claude Sonnet 4.5 и Claude Haiku 4.5.Полина ЛааксоИнвестиции03.12.2025Anthropic ведёт переговоры о проведении IPO в 2026 году — FT По данным собеседников издания, разработчик чат-бота Claude уже обратился к юридической фирме Wilson Sonsini.#новости #anthropic