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Полина Лааксо
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Напоминает «смерть» совёнка Дуо: Lipton объявила, что прекращает выпуск «легендарного» холодного чая с персиком

Пользователи в замешательстве. Говорят, что это «бестселлер» и «единственный вкус, который нравится потребителям».

  • Производитель разместил «прощальное» письмо в Instagram*. «Понимаем, как вам нелегко, но не волнуйтесь. Другие ваши любимые вкусы никуда не денутся. К тому же, кто знает? Вдруг однажды "Персик" вернётся», — говорится в «некрологе».
  • Других заявлений компания не делала. С чем связано решение — неизвестно. Под письмом пользователи пишут, что никогда не поздно передумать, надеются на первоапрельскую шутку, а ещё признаются, что и не знали о существовании других видов чая марки.

Да это как если бы Coca-Cola перестала выпускать «колу».

@cakenotcrumbs
Некролог Peach Lipton Ice Tea
Некролог Peach Lipton Ice Tea
  • Отраслевое издание The Grocer допускает, что это маркетинговый ход. Подобную кампанию провёл языковой сервис Duolingo — 11 февраля 2025 года он опубликовал сообщение о «смерти» своего маскота, совёнка Дуо, которого позже «воскресили».

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #lipton

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