Минцифры предложило направить 3%-ый сбор с интернет-рекламы на поддержку «Яндекса», «Дзена», «VK Видео» и других крупных сервисов — Forbes

Окончательное число компаний должно утвердить правительство.Минцифры подготовило предварительную версия списка сервисов, которые наряду с участниками реестра отечественного ПО смогут получать господдержку за счёт 3%-го сбора с распространителей интернет-рекламы. С документом ознакомился Forbes.В список вошли «Яндекс», «2ГИС», принадлежащие VK сервисы «Дзен», Mail, «Одноклассники», RuStore и «VK Видео», а также Rutube, «Литрес», Госуслуги, платформа маркировки товаров «Честный знак», Единый реестр интернет-рекламы и Специализированная платформа раскрытия детальных сведений об отраслевых программных продуктах.В Минцифры подтвердили, что документ направлен в правительство, но отметили, что окончательный список может измениться. Кроме того, в ведомстве указали, что по закону о рекламе господдержку может получить любой разработчик, ПО которого включено в реестр отечественного.В предварительном списке — «наши национальные чемпионы, и наша задача сделать их лидерами на глобальном рынке», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике и соавтор идеи о сборе с интернет-рекламы Станислав Наумов. Компании смогут больше инвестировать в инновации, а платформы — повышать качество контента и конкурировать с западными площадками, добавил другой зампред комитета и соавтор закона Артем Кирьянов.При этом некоторые из включённых в перечень ресурсов сами выступают распространителями онлайн-рекламы, то есть будут платить сбор, а потом получать господдержку, рассуждает один из собеседников Forbes. Под сбор также не подпадает продвижение сайтов в поисковой выдаче. «Выходит откровенный антиконкурентный кейс, когда деньги с рекламных доходов забирают у одних и отдают другим», — резюмирует он.Участники рынка не поддерживали идею сбора и не поддерживают её до сих пор, заявил представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Он добавил, что важнее финансировать определённые проекты, а не конкретные компании. Среди прочего в списке отсутствуют мелкие и средние компании, которые тоже вносят вклад в цифровую экономику. Это создаёт риски монополизации финансирования и непрозрачного расходования денег, полагают эксперты.Фото РБК О том, что власти задумались о введении сбора, в ноябре 2024 года сообщили источники Forbes. В «Опоре России» просили повременить с ним, поскольку он создаст административные и финансовые риски малому и среднему бизнесу.Однако уже в декабре 2024-го Госдума приняла закон в трёх чтениях. Владимир Путин подписал его 26 декабря. Он вступил в силу с 1 апреля 2025 года. Сбор составит 3% от рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил в течение квартала. В конце марта 2025 года Минцифры определило порядок оплаты сбора за интернет-рекламу — «не позднее пятого числа третьего месяца квартала, следующего за платёжным периодом». Контролировать платежи будет Роскомнадзор.По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объём рынка интернет-рекламы в России по итогам 2024 года составил почти 500 млрд рублей. 3% от от этой суммы — около 15 млрд рублей.#новости #минцифры